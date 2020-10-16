متجر آبل عبر الإنترنت مغلق قبل إتاحة الطلبات الأولية لهاتف iPhone 12

متجر آبل عبر الإنترنت متوقف قبل إتاحة الطلبات الأولية لهاتف iPhone 12 وiPhone 12 Pro والتي من المقرر أن تبدأ في الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي في الولايات المتحدة.

فعند زيارة متجر آبل عبر الإنترنت تقرأ الرسالة: “أنت … مبكرًا، يبدأ الطلب الأولي في الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي الصيفي، استمتع بنوم إضافي”.

اعتادت آبل على إجراء الطلبات الأولية للأجهزة الجديدة في الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي، ولكن منذ العام الماضي، كانت تبدأ بأخذ طلبات آيفون الأولية في الساعة 5:00 صباحًا.

يتم إطلاق iPhone12‌ و 12 Pro في أكثر من 30 دولة ومنطقة حول العالم، ويمكن العثور على القائمة كاملة بأوقات الإطلاق في دليل المنطقة الزمنية.

يتميز طرازي iPhone 12 و 12 Pro من آبل بإعادة تصميم كاملة، حيث يأتيان بمظهر مسطح الحواف مشابه لتصميم iPad Pro. وتتميز جميع الطرازات بشاشات OLED من الحافة إلى الحافة ودعم شبكات الجيل الخامس وتقنية الكاميرا المطورة.

بعد أخذ الطلبات الأولية، ستصل شحنات iPhone 12‌ و 12 Pro الأولى للعملاء يوم الجمعة، 23 أكتوبر. لواحظ أن الطلبات الاولية ستكون متاحة فقط لهاتف آيفون 12‌ مقاس 6.1 بوصة وiPhone 12 Pro‌ مقاس 6.1 بوصة، وسيتم إطلاق طلبيات 12‌ mini و Pro‌ Max في 6 نوفمبر.

إذا كنت تأمل في الحصول على الهاتف الجديد في يوم الإطلاق، فمن الجيد أن تشتريه مبكرًا لأنه لا توجد معلومات عن مقدار الإمداد الذي ستحصل عليه آبل، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن الطلب مرتفع والعرض منخفض، حيث تم بيع الطلبات الأولية في تايوان في غضون 45 دقيقة.

الجدير بالذكر أن شركة آبل اختارت إسقاط بعض الأشياء المختلفة من الصندوق الذي يأتي به هاتف iPhone 12 ولكن ليس كل شيء، لذلك ستظل تجد القليل من الأشياء مع الهاتف. السبب المزعوم لإغفال الشاحن والسماعات في صندوق iPhone 12 هو تقليل النفايات الإلكترونية، وهو أمر منطقي، حيث يختار معظم الناس شراء السماعات الأصلية بدلاً من استخدام سماعات أذن رخيصة، على سبيل المثال: إذا كنت تستخدم EarPods، يمكنك ببساطة الاستمرار في استخدام زوجك القديم (ما لم يكن هذا هو أول هاتف آيفون لك).





