ساعة آبل الذكية.. إليك 5 أشياء جديدة يمكنك القيام بها في نظام watchOS 7  

يقدم نظام التشغيل (watchOS 7) العديد من الأدوات والميزات الجديدة التي تتيح لمستخدمي ساعة آبل الذكية إدارة صحتهم ولياقتهم على نحو أفضل، وهذه الميزات لا تقتصر على ساعة (Watch Series 6) الجديدة فقط، بل يمكنك الوصول إليها في ساعة (Watch Series 3) التي أطلقتها آبل عام 2017.

يتطلب تثبيت نظام (watchOS 7) في ساعة آبل الذكية استخدام هاتف (iPhone 6s) أو أي طراز أحدث يعمل بنظام iOS 14 أو أي إصدار أحدث، وفيما يلي طرز ساعة آبل المتوافقة مع النظام الجديد:

إليك 5 أشياء جديدة يمكنك القيام بها في نظام watchOS 7 بعد تثبيته في ساعة آبل الذكية:

1- إعداد ساعة آبل الخاصة بطفلك الذي لا يمتلك آيفون:

قدمت آبل ميزة جديدة في نظام (watchOS 7) تُسمى (الإعداد العائلي) Family Setup تتيح لك إعداد ساعة آبل الخاصة بأحد أفراد العائلة – الذين لا يمتلكون هاتف آيفون خاص، مثل: الأطفال، أو الذين يمتلكون هاتف آيفون قديم لا يتوافق مع النظام – من هاتفك بسهولة.

يمكنك من خلال هذه الميزة معرفة مكان طفلك متى احتجت إلى ذلك، بالإضافة إلى الموافقة على جهات الاتصال الفردية قبل أن يتمكن طفلك من بدء الدردشة معهم، وإمكانية تخصيص بعض الميزات مثل: تطبيق النشاط ليكون أكثر ملائمة للطفل.

للتعرف على كيفية تفعيل الميزة واستخدامها يمكنك الاطلاع على مقال: “ما هي ميزة الإعداد العائلي لساعة آبل وكيف تعمل؟“

2- تخصيص واجهات الساعة:

تُشكّل واجهة الساعة نقطة الانطلاق لكل ما تفعله في ساعتك الذكية، وعادةً ما تقدم آبل في كل تحديث سنوي من نظام (watchOS) مجموعة جديدة من واجهات الساعة، وقد أصبح بإمكانك الآن تخصيصها من خلال تغيير الألوان وإضافة الأيقونات التي تناسبك.

يمكنك الآن استخدام الكثير من الإضافات لتتمكن من إنشاء الواجهة المثالية التي تتناسب مع مختلف احتياجاتك، فعلى سبيل المثال: إذا كنت من هواة رياضة ركوب الأمواج، يمكنك أن تختار عرض ارتفاع الأمواج، ودرجة حرارة المياه، وسرعة الرياح في واجهة الساعة من خلال التطبيق الذي تستخدمه.

3- مشاركة واجهات الساعة مع الآخرين:

يمكنك الآن في نظام (watchOS 7) تخصيص واجهة الساعة من أجل أحدهم حسب اهتماماته – مثل: الأب، أو الأم، أو أحد الأصدقاء – ومشاركته معه بسهولة، ولفعل ذلك ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

بعد الانتهاء من تخصيص واجهة الساعة؛ المس الشاشة مع الاستمرار، ثم اضغط على زر (مشاركة) Share.

اختر جهة الاتصال التي ترغب في إرسالها إليها، ثم اضغط على خيار (إرسال) Send.

ويمكنك أيضًا مشاركة واجهات الساعة من تطبيق الساعة في هاتف آيفون.

انتقل إلى تطبيق الساعة في هاتفك، ثم اضغط على علامة تبويب (My Watch) في أسفل الشاشة الرئيسية للتطبيق.

حدد الواجهة التي تريد مشاركتها، ثم اضغط على خيار (مشاركة) في الزاوية العلوية اليمنى.

4- تخصيص أهداف النشاط:

يتيح لك تطبيق (Activity) في ساعة آبل الذكية تتبع مقدار الحركة والتمارين التي تقوم بها من يوم لآخر، ولكن في نظام (watchOS 7) لم تعد مضطرًا إلى تحقيق الأهداف التي تمنحك إياها آبل عندما يتعلق الأمر بمقدار التمرين الذي تحتاج إلى القيام به، وعدد المرات التي تحتاج فيها إلى الوقوف، حيث يمكنك الآن تخصيص هذه الأهداف بنفسك.

يمكنك ضبط أهدافك في أي وقت لتتناسب مع مستويات النشاط لديك على أفضل نحو من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق (النشاط) Activity في ساعة آبل.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (تغيير الأهداف) Change Goals؛ ثم اضغط عليه.

استخدم زري (+)، و (ــ) لضبط عدد السعرات الحرارية للنشاط، ثم اضغط على زر (التالي) Next للتأكيد.

في الشاشة التالية؛ اضغط على أحد الزرين لضبط عدد الدقائق للتمرين اليومي وفقًا لما يناسبك، ثم اضغط على زر (التالي).

كرر ذلك في الشاشة التالية لضبط عدد الساعات، ثم اضغط على زر (موافق) Ok.

5- الحصول على تنبيهات حول مستوى صوت سماعة الأذن:

قدمت آبل في نظام (watchOS 6) تطبيق (الضوضاء) Noise لمساعدتك في الحفاظ على صحة سمعك، من خلال تنبيهك عندما تحدد ساعة آبل مستويات صوت قد تؤثر في حاسة السمع لديك في البيئة المحيطة بك.

وقد قامت آبل في نظام (watchOS 7) بتوسيع ميزات تطبيق (Noise) لتشمل الاستماع إلى الصوت عبر سماعات الأذن، الآن عندما تبلغ إجمالي مدة الاستماع الأسبوعية الآمنة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية عبر سماعات الرأس، ستتلقى إشعارًا في ساعة آبل بشأن ذلك، كما ستقوم الساعة بتخفيض صوت السماعات إلى مستوى آمن.

تعمل هذه الميزة مع نظام (iOS 149 في هاتف آيفون، وتعتمد على أدوات مراقبة مستوى صوت سماعة الأذن عبر تطبيق (Health) حيث يمكنك الانتقال إلى التطبيق في هاتف آيفون لمعرفة المدة التي تعرضت فيها إلى أصوات بمستويات ديسيبل مرتفعة كل أسبوع، والاطلاع على سجل الاستماع عبر سماعات الأذن بمرور الوقت.

لمعرفة المزيد من الميزات الجديدة في نظام (watchOS 7) يمكنك الاطلاع على مقال: “5 من أهم الميزات الجديدة في نظام WatchOS 7 وكيفية استخدامها“.





