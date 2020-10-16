رينو تكشف عن سيارة كهربائية بتصميم رياضي أكبر

كشفت الشركة الفرنسية لصناعة السيارات رينو اليوم الخميس عن مفهوم جديد للسيارات الكهربائية بتصميم رياضي أكبر، وذلك مع مراهنة الشركة على السيارات العائلية المتوسطة الحجم لمحاولة تحسين وضعها المتعثر في سوق السيارات.

وفي عهد الرئيس التنفيذي الجديد (لوكا دي ميو)، تهدف الشركة الخاسرة إلى تضييق نطاق تركيزها على طُرزها الأكثر ربحية، ورفع الأسعار، وذلك فضلًا عن تحقيق دفعة كبيرة في مجال السيارات الكهربائية.

وتتضمن أحدث سيارة من الشركة – والمسماة Megane eVision – عجلات كبيرة على غرار سيارات الدفع الرباعي، ولكن بتصميم أصغر. وقالت رينو: إنها ستكون ركيزة من ركائز فئة السيارات “المدمجة” التي تريد التوسع فيها، وستكون أكثر ربحية من السيارات الأصغر.

وقال دي ميو في بيان قبل عرض النموذج: “سيأتي جيل جديد بالكامل من السيارات الكهربائية المليئة بالابتكار”.

وكانت رينو تكافح بالفعل مع المبيعات المتعثرة قبل جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، وتحاول في الوقت نفسه إعادة إحياء علاقة متوترة مع الشريك الياباني نيسان.

وستكون السيارة الكهربائية الجديدة هي الأولى التي تُبنى على منصة CMF-EV، أو بنية السيارة التي طُوِّرت بالاشتراك بين رينو، ونيسان، وميتسوبيشي.

وأضافت رينو أنه سيُكشف عن النموذج النهائي المُعدّ للإنتاج من السيارة الكهربائية الجديدة في عام 2021، مع الإشارة إلى أن الشركة تصنع بالفعل سيارة كهربائية أخرى صغيرة هي Zoe.

وكانت مصادر قد أبلغت رويترز في وقت سابق أن دي ميو – الذي استلم منصبه في شهر تموز/ يوليو الماضي، ومن المقرر أن يقدم إستراتيجيته في شهر كانون الثاني/ يناير القادم – كان حريصًا على البناء على مجموعة سيارات رينو الشهيرة Megane.

وعلى صعيد السيارات الكهربائية أيضًا، كشفت شركة مرسيدس في وقت سابق من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي النقاب عن مجموعة من السيارات الكهربائية الجديدة المبنية على بنية قابلة للتطوير؛ تسمح لشركة صناعة السيارات بتخصيص إنتاجها لمجموعة متنوعة من أنواع وأشكال المركبات.





