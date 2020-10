رئيس تويتر : لقد أخطأنا بحظر مقال “نيويورك بوست” المثير للجدل

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (جاك دورسي) اليوم الجمعة: إن شركته أخطأت في حظر الروابط المؤدية إلى مقال يتضمن مزاعم بشأن نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة (جو بايدن).

وكتب دورسي في تغريدة له على موقع تويتر: “هدفنا هو محاولة إضافة سياق، والآن لدينا القدرات للقيام بذلك”.

Straight blocking of URLs was wrong, and we updated our policy and enforcement to fix. Our goal is to attempt to add context, and now we have capabilities to do that. https://t.co/ZLUw3YD887

