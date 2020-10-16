تويتر يتوقف عن العمل بسبب تغيير غير مقصود في أنظمته

توقف موقع تويتر على الويب عن العمل لفترة طويلة نسبيًا يوم الخميس، حيث ظهر للمستخدمين الذين حاولوا زيارة الموقع رسالة خطأ.

وأظهرت الرسالة على الموقع أن تويتر كان يحقق في مشكلة بواجهة برمجة التطبيقات الخاصة به API. وعانى تطبيق تويتر على الأجهزة المحمولة من مشكلة تمنعه من العمل بصورة صحيحة.

وفي تمام الساعة 2 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بدأت الخدمة تعود للعمل جزئيًا لبعض المستخدمين، وذلك بعد توقفها عن العمل لأكثر من ساعة.

ونشر موقع تويتر تغريدة قال فيها: “المشكلة الأخيرة نتجت عن تغيير غير مقصود أجريناه على أنظمتنا الداخلية”. وأضاف: “من المفترض أن يعمل تويتر للجميع في غضون الساعات القليلة المقبلة”.

ويأتي انقطاع الخدمة بعد يوم واحد من اتخاذ تويتر ومنافسه فيسبوك قرارًا تحريريًا غير مسبوق للحد من الوصول إلى الخبر الذي نشرته صحيفة (نيويورك بوست) والذي يدعي إظهار رسائل إلكترونية خاصة تتعلق بالمرشح الرئاسي الديمقراطي (جو بايدن)، وابنه (هانتر بايدن).

وعانى الموقع في وقت سابق من العام الحالي من انقطاع كبير في الخدمة حينما اختُرقت حسابات بعض المشاهير، وذلك في إطار عملية احتيال كبيرة لسرقة عملة البيتكوين المشفرة في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأفاد تقرير صدر يوم الأربعاء بأن موقع تويتر عانى من عجز في الأمن السيبراني؛ مما أدى إلى حدوث اختراق “بسيط” في شهر تموز/ يوليو الماضي نُسِب إلى مراهق من ولاية فلوريدا، وهو الاختراق الذي استولى فيه الشاب على حسابات العديد من أشهر الشخصيات في العالم.

وأمر حاكم نيويورك (أندرو كومو) بإجراء تحقيق في أعقاب اختراق حسابات المشاهير في تويتر في 15 تموز/ يوليو الماضي، وذلك في عملية احتيال مزعومة سُرق فيها أكثر من 118,000 دولار من عملة البيتكوين المشفرة.

ومن بين الذين اختُرقت حساباتهم: المرشح الرئاسي الأمريكي الحالي (جو بايدن)، والرئيس الأمريكي السابق (باراك أوباما)، والأثرياء الثلاثة: (جيف بيزوس)، و(بيل جيتس)، و(إيلون موسك)، والمغني (كاني ويست)، وزوجته نجمة تلفاز الواقع (كيم كارداشيان).





