إنستاجرام توافق على فرض قيود على إعلانات المؤثرين

قالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية اليوم الجمعة: إن خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – وافقت على اتخاذ إجراءات للقضاء على الإعلانات المخفية لما يسمى بالمؤثرين على منصتها.

ويمكن للمؤثرين الذين لديهم آلاف المتابعين كسب رسوم كبيرة من الشركات، وذلك من خلال الترويج لمنتجاتها على إنستاجرام.

وفيما وصفته هيئة المنافسة والأسواق البريطانية بأنه تحول مهم في سلوك منصة التواصل الاجتماعي المهمة، تعهدت (فيسبوك إيرلندا) Facebook Ireland – التي تُشغِّل إنستاجرام في بريطانيا – بفعل حزمة من التغييرات.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية في بيان “هذا سيُصعِّب على الناس نشر إعلان على إنستاجرام دون التصريح بذلك”.

وقالت شركة فيسبوك: إنها مسرورة للعمل مع هيئة المنافسة والأسواق البريطانية في جهودها المستمرة لزيادة الشفافية بشأن متى يُدفع للأشخاص لنشر المحتوى على إنستاجرام.

وأضاف فيسبوك: “نحن فخورون أيضًا بإطلاق برنامج مع MediaSmart للمساعدة في تثقيف الشباب بشأن المحتوى الذي يُروِّج للعلامات التجارية وكيفية التعرف عليه”.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية: إنها تحقق في المخاوف المتعلقة بأن عددًا كبيرًا جدًا من المؤثرين ينشرون محتوى عن الشركات دون توضيح أنهم حصلوا على أموال، أو حصلوا على حوافز أخرى لفعل ذلك. وسيتعين على المؤثرين التأكيد والإفصاح عما إذا كانوا قد تلقوا أي حوافز للترويج لمنتج أو خدمة.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية: إن إنستاجرام ستستخدم أيضًا التقنية لتحديد متى قد يكون المستخدمون لم يكتشفوا بوضوح أن المنشور إعلاني.

وأضافت الوكالة: أن 16 من المشاهير تعهدوا العام الماضي بتنظيف عملهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إجراء هيئة المنافسة والأسواق البريطانية.

وبعد أن أطلقت إنستاجرام ميزة (ريلز) Reels في شهر آب/ أغسطس الماضي على نطاق واسع بهدف منافسة خدمة (تيك توك) TikTok الشهيرة، ظهر في وقت سابق من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أنها تتطلع إلى تحقيق الدخل من خلال هذه الميزة.

وأعلنت الشركة اليوم أنها ستبدأ باختبار التسوق داخل ميزة Reels في وقت لاحق من العام الحالي وستبدأ أيضًا بجعل مقاطع فيديو IGTV قابلة للتسوق عالميًا بدءًا من 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.





