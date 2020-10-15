iPhone 12 أم iPhone 11 ؟

كشفت شركة آبل النقاب عن أربعة أجهزة آيفون جديدة، وهي iPhone 12 و12 mini و12 Pro و12 Pro Max، وهي أسرع أجهزة آيفون حتى الآن، ومن المحتمل أن يكون لديهم أفضل الكاميرات كما تجلب هذه الهواتف دعمًا لشبكات الجيل الخامس، لكن هذه الأجهزة الجديدة تتبع نطاق iPhone 11 الممتاز أيضًا.

التصميم والعرض:

لا يبدو iPhone 11 مختلفًا بشكل كبير عن (آيفون XR) و(آيفون XS)، على الرغم من أنه يأتي بستة ألوان مختلفة :الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والأصفر والأرجواني، والهاتف مصنوع من الألومنيوم والزجاج، ويحتوي على شاشة مألوفة ويدعم ميزة (Face ID)، ولديه غطاء للكاميرا بارز في الجهة الخلفية.

أما الشاشة فهي (Liquid Retina) مقاس 6.1 إنش مع حواف صغيرة جدًا، وهي مصنفة وفقًا لمعيار (IP68) وتتميز بإعادة إنتاج ألوان (True Tone) و(P3 Wide Color).

يبدو iPhone 12 أشبه بجهاز آيفون 4، وإن كان بألوان مختلفة: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق. وهو أنحف من بنسبة 11 في المئة وأصغر بنسبة 15 في المئة وأخف بنسبة 16 في المئة من iPhone 11 دون تقليل حجم الشاشة.

أما الشاشة الجديدة (Super Retina XDR)، وهي شاشة OLED مع نسبة تباين 2،000،000: 1، وتحتوي على بكسلات أكثر بكثير من هاتف iPhone 11 وهي خلف نوع جديد من الزجاج الواقي يسمى (Ceramic Shield) الذي يعد بأن يكون أقوى زجاج للهواتف الذكية حتى الآن.

هناك أيضًا إصدار أصغر من هاتف آيفون هذا، وهو iPhone 12 mini الذي يأتي بشاشة مقاس 5.4 بوصة بدلاً من شاشة 6.1 بوصة. وهو أصغر هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس في العالم.

iPhone 12 وشقيقه الأصغر حاصلان أيضًا على شهادة IP6 ، لكنهما آمنين إلى ما يصل إلى 6 أمتار تحت سطح الماء، بينما iPhone 11 فهو آمن لمترين فقط.

الكاميرا:

هاتف iPhone 11 عبارة عن هاتف مزود بكاميرا مزدوجة مع كاميرات عريضة مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرات عريضة للغاية، وتحتوي الكاميرا الواسعة للغاية على فتحة f / 2.4 مع مجال رؤية 120 درجة، والكاميرا العريضة بها فتحة f / 1.8 وتثبيت بصري للصورة. أما التكبير البصري فهو 2x والزوم الرقمي يصل إلى 5x.

وبالنسبة للفيديو، يدعم الهاتف فيديو 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية، وتثبيت بصري للصورة والفيديو وزوم بصري 2x و 3x رقمي. أما الكاميرا الأمامية هي أيضًا بدقة 12 ميجابكسل، وهذه المرة بفتحة عدسة f / 2.2 وتثبيت الصورة والفيديو.

يحتوي نظام الكاميرا المزدوجة الجديد في iPhone 12 على الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا عريضة جديدة بفتحة f / 1.6. وهناك عدسة جديدة مكونة من سبعة عناصر للحصول على تفاصيل أفضل، مما يوفر أداء أفضل بنسبة 27 في المئة في الإضاءة المنخفضة، كما تعمل الشريحة الجديدة – أكثر من ذلك في الوقت الحالي – على دعم التصوير الحسابي في (Smart HDR3) وتعديلات الصور الذكية، كما يعمل الوضع الليلي الآن على جميع كاميرات iPhone 12 بما في ذلك (selfie shooter).

تقول آبل: إن iPhone 12 لديه أعلى جودة فيديو من أي هاتف ذكي آخر، مع الفاصل الزمني في الوضع الليلي الذي يقدم نتائج مذهلة.

المعالج والأداء:

يتم تشغيل iPhone 11 بواسطة مجموعة شرائح (A13 Bionic) من آبل، ويدعم (Wi-Fi 6) و(4G LTE) المتقدم، وهناك ثلاثة طرز: 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، كما أن هناك أيضًا طراز Pro أكبر وأكثر تكلفة.

قدم iPhone 11 أيضًا تقنية النطاق العريض للغاية بحيث يمكن لآيفون 11 مقارنة موقعه بالأجهزة الأخرى، وتصفه آبل بأنه (GPS) لغرفة المعيشة الخاصة بك. كما إنه يمكّن مزايا الاتجاه، ويشتمل أيضًا على (iBeacon) للوعي بالموقع القصير المدى.

الأخبار الكبيرة في iPhone 12 هي شبكات الجيل الخامس، وهي ميزة جديدة على هواتف آيفون، وتدعي شركة آبل أنها تعمل مع نطاقات 5G أكثر من أي هاتف ذكي آخر، وأن خوارزميات تكوين الحزمة الفريدة توفر إشارات قوية وعمر بطارية جيد في كل نطاق.

معالج هذا العام هو (A14 Bionic)، إنه مصنوع بعملية 5 نانومتر ويتضمن 11.8 مليار ترانزستور، أي ما يقرب من 40٪ أكثر من (A13)، ووحدة المعالجة المركزية عبارة عن نموذج سداسي النواة مع نواتين ذات أداء مرتفع، وتدعي شركة آبل أنه أسرع بنسبة تصل إلى 50٪ من المنافسين.

البطارية والشحن:

يحتوي iPhone 11 على بطارية تبلغ 3110 ملي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن اللاسلكي (Qi) والشحن السريع، على الرغم من أن الشاحن الموجود في العلبة عبارة عن شاحن بقوة 5 واط بدلاً من شاحن 18 واط الذي يأتي مع إصدار Pro. أما موصل الشحن هو منفذ (Lightning).

لم تذكر آبل حجم البطارية في iPhone 12 لكنها قالت إنها ستستمر لمدة تصل إلى 17 ساعة من تشغيل الفيديو – وتقول الشيء نفسه بالنسبة لجهاز iPhone 11، لذا توقع أن تكون الحياة متشابهة – كما يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي (Qi)، تمامًا مثل آيفون 11.

كما عاد نظام (MagSafe)، وهو نظام في iPhone 12 يتيح إمكانية الشحن اللاسلكي حتى 15 واط وأي ملحق متوافق يتم تثبيته ببساطة على ظهره، وأولى هذه الملحقات هي أغطية وشاحن آيفون الجديد من آبل.





