DJI تعلن عن Ronin S 2 و Ronin SC 2

كشفت شركة (DJI) الصينية عن نسختين جديدتين من مثبت (Ronin)، بحيث يأتي مثبت (Ronin S 2) خلفًا لمثبت (Ronin S) الأصلي، وهو خاص بالكاميرات الأكبر والأطقم المحترفة.

بينما يتمتع مثبت (Ronin SC 2) بتصميم أكثر قابلية للنقل، مما يجعله مناسبًا بشكل أفضل للكاميرات التي لا تحتوي على مرايا والخيارات الأصغر حجمًا.

ويحتوي مثبت (Ronin SC 2) على نظام جديد قابل للطي، الذي تقول (DJI): إنه يجعل من السهل نقله.

ويأتي مثبت (Ronin SC 2) بقياس 180×190 مم، وبوزن 1.2 كجم، ويعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة بشحنة واحدة، وهناك خيار الشحن السريع.

تقترح الشركة أن تصميم مثبت (Ronin SC 2) يسمح بمزيد من خيارات التصوير دون الحاجة إلى ملحقات.

ويتضمن المثبت وضع الحقيبة، حيث يمكنك فك الذراع الرئيسية للمثبت وحمله لتوسيع نطاق زوايا التصوير، وهناك شاشة (OLED) بقياس إنش واحد تعرض بيانات الكاميرا، ويمكن دعم حمولة تصل إلى 3 كجم.

ويزن مثبت (Ronin S 2) نحو 1.3 كجم، ويمكنه التعامل مع منصات الكاميرا التي يصل وزنها إلى 4.5 كجم، كما أن عمر البطارية يصل إلى 12 ساعة، وتتيح وظيفة الشحن السريع إضافة ساعتين خلال 15 دقيقة فقط من وقت الشحن.

وركزت (DJI) بشكل أكبر على ميزات تثبيت المثبت، حيث هناك وضع (SuperSmooth) الذي يهدف إلى تعويض عدسات الطول البؤري الأطول التي تصل إلى 100 مم.

وقالت الشركة: إن خوارزمية (Titan Stabilization) المحسّنة حديثًا تقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي للمستخدم عندما يتعلق الأمر بإعدادات السرعة والنطاق والتسارع مع تعويض حركة المستخدم وتحسين إمالة وزاوية المثبت.

ويحتوي (Ronin SC 2) على لوحة تثبيت للكاميرا مزدوجة الطبقة تدعم معايير (Arca Swiss) و (Manfrotto) مع مقبض لضبط توازن الكاميرا.

وهناك أيضًا شاشة تعمل باللمس بقياس 1.4 إنش تعرض البث المباشر للكاميرا أو البيانات أو إعدادات المثبت.

ويتوفر عدد من الملحقات لكل من المثبتين، حيث يمكن لنظام نقل الصور (RavenEye) إرسال موجز فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية إلى تطبيق (Ronin) للأجهزة المحمولة من مسافة تصل إلى 200 متر.

ويمكن لهذا التطبيق التحكم في العديد من ميزات المثبت.

ويشترك (Ronin SC 2) و (Ronin S 2) في عدد من الحركات والميزات الإضافية المبرمجة سابقًا، مثل البانوراما والفاصل الزمني والوضع الرأسي ووضع (Time Tunnel)، الذي يلتقط فيديوهات (Hyperlapse) خلال لفة بزاوية 360 درجة.

ويحصل (Ronin SC 2) على تحديث لهذه الميزة بعد الإطلاق، بحيث يمكنك تدوير الكاميرا إلى الوضع الرأسي بنقرة واحدة.

ويأتي مثبت (Ronin S 2) بسعر 849 دولار، بينما يأتي مثبت (Ronin SC 2) بسعر 499 دولار.





