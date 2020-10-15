Ant Group الصينية تواجه خطر القائمة السوداء

قدمت وزارة الخارجية الأمريكية اقتراحًا لإدارة ترامب لإضافة مجموعة آنت (Ant Group) الصينية – إحدى الشركات التابعة لعملاقة التجارة الإلكترونية على بابا (Alibaba) – إلى القائمة التجارية السوداء قبل طرح شركة التكنولوجيا المالية للاكتتاب العام الأولي.

ولم يتضح متى ستقوم الوكالات الحكومية الأمريكية، التي تقرر الشركات المراد إضافتها إلى قائمة الكيانات وتشمل وزارات الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، بمراجعة الأمر.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه المتشددون ضد الصيني في إدارة ترامب إلى إرسال رسالة لردع المستثمرين الأمريكيين عن المشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة (Ant Group).

وقد تصل قيمة الاكتتاب العام الأولي المزدوج في شنغهاي وهونج كونج إلى 35 مليار دولار.

ويخشى مسؤولو إدارة ترامب من أن الحكومة الصينية قد تصل إلى بيانات مصرفية حساسة تخص المستخدمين الأمريكيين في المستقبل، وذل بالرغم من أن تطبيق (Alipay) للدفع غير متاح حاليًا للمستخدمين الأمريكيين.

وأوقفت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) عرض شركة (Ant Group) البالغ 1.2 مليار دولار لشراء شركة تحويل الأموال (Moneygram) في 2018 بسبب مخاطر الأمن القومي.

وأصبحت قائمة الكيانات، التي تجعل من الصعب على الشركات الأمريكية بيع سلع عالية التقنية للشركات المدرجة في القائمة السوداء، الأداة المفضلة لإدارة ترامب لمعاقبة الشركات الصينية.

ومن المرجح أن يكون تأثير الإضافة إلى قائمة الكيانات على عملاقة التكنولوجيا المالية (Ant Group) رمزي ولن يمنع المستثمرين الأمريكيين من الحصول على حصص في الشركة.

وتعتبر (Ant Group) بمثابة شركة المدفوعات عبر الهاتف المحمول المهيمنة في الصين، وتقدم خدمات القروض والمدفوعات والتأمين وإدارة الأصول عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

ويقع مقر الشركة في مدينة هانغتشو بشرق الصين، وهي مملوكة بنسبة 33 في المئة لمجموعة علي بابا، ويسيطر عليها مؤسس علي بابا، جاك ما (Jack Ma).

ويستخدم المواطنون الصينيون الذين لديهم حسابات بالعملة الصينية – الرنمينبي – منصة الدفع (Alipay) من (Ant Group).

وتتم معظم تفاعلاتها في الولايات المتحدة مع التجار الذين يقبلون الدفع من المسافرين والشركات الصينية في البلاد.

وترعى شركات (China International Capital) و (Citigroup) و (JPMorgan) و (Morgan Stanley) و (Goldman Sachs) الاكتتاب العام الأولي للشركة في هونج كونج.





