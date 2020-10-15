ويندوز 10.. كيفية إصلاح تسجيل الخروج من كروم ومزامنة الأخطاء

جعل تحديث ويندوز 10 May 2020 استخدام متصفح جوجل كروم أكثر صعوبة لبعض المستخدمين، وعلى مدة أشهر، أبلغ المستخدمون عن عمليات تسجيل الخروج غير المرغوب فيها من حساباتهم في جوجل أثناء استخدام متصفح جوجل كروم على نظام التشغيل ويندوز 10، بالإضافة إلى مشكلات المزامنة بين أجهزتهم المحمولة وجهاز الحاسب بسبب ملفات تعريف الارتباط المحذوفة.

كل من جوجل ومايكروسوفت على دراية بالأخطاء، ولكن لا يوجد حل رسمي حتى الآن، لكن هناك بعض الحلول التي قد تساعدك:

يأتي الحل الأول من منشور في المنتدى تم الإبلاغ عنه في الأصل بواسطة (TechDows)، يتضمن البحث عن المهام وحذفها من برنامج جدولة المهام في نظام التشغيل ويندوز 10 لمنع جهازك الحاسب من تسجيل الخروج من متصفح جوجل كروم وحذف ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك:

اكتب (PowerShell) في شريط بحث قائمة ابدأ.

انقر بزر الماوس الأيمن فوق (PowerShell) في نتائج البحث وحدد (تشغيل كمسؤول).

اكتب أو الصق الأمر التالي في (Powershell)، ثم اضغط على زر (Enter) لتشغيله: Get-ScheduledTask | foreach { If (([xml](Export-ScheduledTask -TaskName $_.TaskName -TaskPath $_.TaskPath)).GetElementsByTagName(“LogonType”).’#text’ -eq “S4U”) { $_.TaskName } }

قم بتدوين أي مهام مدرجة في (PowerShell) بعد تشغيل الأمر. وإذا لم تشاهد أي مهام، فانتقل إلى الخطوة التالية.

بعد ذلك، افتح برنامج جدولة المهام من خلال البحث عن Task Scheduler (برنامج جدولة المهام) من قائمة ابدأ.

في نافذة برنامج جدولة المهام، ابحث عن المهام المدرجة في (PowerShell).

انقر لتمييز المهمة، ثم انقر بزر الماوس الأيمن وحدد (حذف). وكرر هذه العملية مع جميع المهام التي تم إدراجها بعد إدخال الأمر في (PowerShell).

نجح إصلاح برنامج جدولة المهام الذي قمنا باستخدامه، ويجب أن يعمل هذا الحل معك، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فهناك حل قديم قد يساعد:

اكتب (عارض الأحداث) Event Viewer في شريط البحث في قائمة ابدأ وانقر عليه لتشغيل التطبيق.

انتقل إلى سجلات ويندوز ثم التطبيقات والخدمات ثم مايكروسوفت ثم > ويندوز ثم (Crypto-DPAPI) ثم التشغيل.

إذا رأيت أي أخطاء مدرجة، فأغلق جميع نوافذ متصفح جوجل كروم الشهير.

في لوحة المفاتيح: اضغط على مفتاح (Windows + L) لقفل جهازك الحاسب.

افتح جهازك الحاسب ثم قم بتحميل متصفح جوجل كروم.

إذا لم يفلح هذا أيضًا، أو لم تشاهد أي أخطاء في السجل، فإن الخطوة التالية هي محاولة إلغاء تثبيت تحديث ويندوز 10 May 2020.





