نظارات Google Glass تحصل على تطبيق Meet

أصبح الإصدار (Enterprise Edition 2) من نظارة شركة جوجل المسماة (Google Glass) قادرًا على استخدام تطبيق (Google Meet)، المعروف سابقًا باسم (Hangouts Meet).

ويسمح ذلك للمشرفين عن بُعد بالرؤية من خلال أعين العاملين في الميدان ومساعدتهم على إكمال المهام من خلال الدردشة الحية.

ويسهل جلب (Google Meet) إلى (Google Glass) تواصل العاملين في الموقع وجهًا لوجه مع الآخرين الذين يعملون عن بُعد، بحيث إن الميزة الرئيسية للنظارة هي القدرة على التواصل مع إبقاء يديك حرتين لأداء المهام.

وتم اختبار هذه الإمكانية لأول مرة في مراكز بيانات جوجل واستبدلت الأشخاص الذين يتجولون بكاميرا ويب ضخمة أو حاسب محمول.

ويرى مرتدي النظارة نافذة فيديو واردة بدقة 640×360 بكسل، ويحتوي الجهاز القابل للارتداء على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية بزاوية 80 درجة وثلاثة ميكروفونات، بالإضافة إلى مكبر صوت ودعم البلوتوث و (USB).

وتقول جوجل في تدوينة: إن وظيفة (Meet) الجديدة خاصة فقط لعملاء (Google Workspace)، ويحتاج العملاء إلى التقدم من أجل الحصول على إصدار تجريبي.

ويأتي ذلك بالرغم من حقيقة أن جوجل فتحت باب المبيعات المباشرة للإصدار (Enterprise Edition 2) من نظارة (Google Glass) في شهر فبراير مقابل 999 دولار.

ولدى مايكروسوفت وجوجل مجموعة متنوعة من عملاء المؤسسات للنظارات، وكانت شركة بوينج (Boeing) بمثابة إحدى المكاسب المبكرة البارزة لشركة جوجل، حيث استخدمتها للمساعدة في بناء الطائرات.

وكانت جوجل تدفع بتطبيق (Meet) كثيرًا منذ انتشار جائحة الفيروس التاجي، وهو أمر منطقي بالنظر إلى ظهور منصات عقد المؤتمرات عن بُعد المنافسة، مثل (Zoom) و (Microsoft Teams).

وجلبت عملاقة البحث حديثًا منصة الدردشة المرئية إلى جيميل، وطرحت أجهزة غرفة اجتماعات (Meet) الخاصة بها، وأضافت مكالمات جماعية إلى شاشات (Nest) الذكية.

وتسعى شركة مايكروسوفت إلى تطوير هذه الفكرة منذ عروض (HoloLens) التوضيحية الأولى عبر مكالمة فيديو من خلال سكايب (Skype).

وأوقفت مايكروسوفت منذ ذلك الحين تطبيق (Skype for HoloLens)، وتتقاضى بدلاً من ذلك ما بين 20 دولارًا و 65 دولارًا لكل مستخدم شهريًا للوصول إلى برنامج (Dynamics 365 Remote Assist) الأحدث.





