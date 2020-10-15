ماذا يتيح الماسح الضوئي LiDAR القيام به في iPhone 12؟

الآن نحن نعلم أن الماسح الضوئي LiDAR الخاص بجهاز (iPad Pro) يعمل بشكل أفضل في مقاييس حجم الغرفة، لكن ما نوع الأشياء التي يمكن أن يفعلها في هواتف iPhone 12؟ حيث إن أهم أمرين للمستخدم العادي هما ألعاب الواقع المعزز (AR) والتسوق (AR).

قامت آبل بمعاينة بعض التطبيقات الخاصة بالماسح الضوئي LiDAR والتي ستأتي بشكل ملائم في وقت لاحق من هذا العام، وأحد أكثر التطبيقات إثارة للاهتمام هي لعبة (Hot Lava) وهي لعبة مغامرات من منظور الشخص الأول لنظامي التشغيل iOS والحاسب الشخصي،و سيكون لدى (Hot Lava) وضع الواقع المعزز (AR) الجديد في أواخر عام 2020 الذي يعتمد على مستشعر LiDAR من آبل لجلب الأنهارها المنصهرة إلى غرفة المعيشة الخاصة بك.

حتى الآن، لم يكن العرض التوضيحي مثيرًا للإعجاب تمامًا كما كنا نأمل – فمعظم الكائنات التي تقفز شخصيتك حولها هي عروض داخل اللعبة بدلاً من أثاثك الفعلي ولكن لا يزال هناك وقت لتطويرها.

بطبيعة الحال، فإن أي ذكر لألعاب الواقع المعزز يعيد إلى الأذهان لعبة (Pokemon Go)، اللعبة الحقيقية الوحيدة للواقع المعزز حتى الآن. ومن المثير للاهتمام، أن صانع اللعبة (Niantic) يبدو أنه يصوغ مسار الواقع المعزز الخاص به بدلاً من الاعتماد على تقنية آبل. وقد أعلن في الفترة الماضية عن ميزة جديدة لمزج الواقع في لعبة Pokemon Go – حيث يتيح بات بإمكان الشخصيات الاختباء بشكل واقعي خلف كائنات العالم الحقيقي مثل الأشجار.

يوضح هذا الأمر أن ألعاب الواقع المعزز من الجيل التالي لن تكون مرتبطة بالضرورة بالتكنولوجيا القائمة على الماسح الضوئي LiDAR من آبل أو منصة (ARKit)، ولكن يجب أن يمنحك iPhone 12 على الأقل مقعدًا في الصف الأول لمشاهدة المعركة القائمة حول الواقع المعزز.

ولكن في النهاية، سيؤدي وصول الماسح الضوئي LiDAR إلى iPhone 12 Pro إلى زيادة كبيرة في عدد التطبيقات التي تستخدم هذه التكنولوجيا – وقد يكون الماسح الضوئي بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة لكاميرا هواتف آيفون.

ماذا عن التجارب الأخرى لمستشعر LiDAR؟

حتى الآن، يبدو أن الأمور تعتمد على التصميم الداخلي، على سبيل المثال: يتيح لك تطبيق IKEA Place التنقل بين الأثاث الافتراضي في غرفة المعيشة الخاصة بك، كما لو كنت في نسخة حقيقية من The Sims.

ولكن في حين أن وضع الواقع المعزز المحسّن في iPhone 12 Pro أو القدرة على إخفاء الكائنات الافتراضية خلف الأشياء الحقيقية مفيد، إلا أنه لا يزال استخدامًا جديدًا لامعًا للماسح الضوئي LiDAR.

وفي حين أن التكنولوجيا حاليًا أكثر فائدة لمصممي CAD والمتخصصين في الرعاية الصحية لا يزال هناك متسع كبير للإبداع والمفاجآت في العام المقبل.





