تتميز سلسلة هواتف (آيفون 12) iPhone 12 الجديدة من آبل بدعم اتصال شبكة الجيل الخامس 5G وذلك لأول مرة في هواتف آيفون، ومع ذلك يمكنها استخدام اتصال شبكة الجيل الخامس عند الضرورة فقط، وذلك بفضل ميزة (وضع البيانات الذكية) Smart Data Mode التي تتيح للهاتف الانتقال بين شبكة اتصال 4G و 5G بناءً على الوقت الذي تطلب فيه التطبيقات نطاقًا تردديًا كبيرًا.

إليك لماذا تستخدم هواتف آيفون 12 الجديدة اتصال 5G عند الضرورة فقط؟

الإجابة باختصار هي: لتوفير عمر بطارية الهاتف، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تتفقد بريدك الإلكتروني أو حسابك في تويتر، فسيظل هاتف آيفون 12 الخاص بك يستخدم اتصال الجيل الرابع 4G العادي حتى لو كنت في منطقة يتوفر فيها شبكات الجيل الخامس 5G.

ولكن بمجرد التبديل إلى تطبيق لبث الفيديو أو إجراء مكالمة فيديو، سوف يقوم الهاتف تلقائيًا بالتبديل إلى اتصال شبكة الجيل الخامس 5G لتوفير سرعة أعلى وزمن وصول أقل، ويعتبر هذا الأمر حل مثير للاهتمام، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح تمامًا حجم تأثير شبكة الجيل الخامس في عمر البطارية الإجمالي للجهاز، على الأقل بالنسبة لأجهزة أندرويد التي تدعم اتصال الجيل الخامس التي اُطلقت هذا العام.

من ناحية أخرى، تميل هواتف آيفون من آبل إلى استخدام بطاريات ذات سعات أصغر بكثير من معظم الهواتف الرائدة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وذلك بناءً على نهج آبل التي تعمل على دعم أجهزتها بأفضل البرمجيات التي تعمل على تحسين عمر البطارية، ومن ثم يمكن أن تكون صُغر أحجام البطاريات في هواتفها هو الدافع أيضًا لدمج هذه الميزة للتأكد من أن هواتف آيفون 12 الجديدة سوف تستخدم اتصال شبكات الجيل الخامس فقط عند الحاجة إليه بالفعل.

حيث يمثل عمر البطارية مصدر قلق كبير لشركة آبل، لدرجة أن الشركة تخلت عن تقديم معدل تحديث أسرع يبلغ 120 هرتزًا لجميع طرز هواتف آيفون 12 الجديدة، وهي ميزة أصبحت قياسية في جميع الهواتف الرائدة لهذا العام بسبب القلق على عمر البطارية.

الجدير بالذكر أن إطلاق تشكيلة هواتف آيفون 12 قد أثار ردود فعل متباينة في الصين التي تعتبر السوق الثاني الأهم لشركة آبل من حيث الإيرادات، حيث عبر محبو آبل عن سعادتهم بالجهاز الداعم لشبكات الجيل الخامس (5G)، وحصل وسم (iPhone12) على المرتبة الأولى ضمن موقع التدوين الصيني ويبو (Weibo) الشبيه بموقع تويتر مع أكثر من 6 مليارات مشاهدة.





