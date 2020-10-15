تحديث ويندوز 10 سيؤدي إلى تغيير كبير في ميزة النسخ واللصق

من المتوقع أن يؤدي تحديث ويندوز 10 القادم إلى تحسين (Cloud Clipboard) الحالي، مما يسمح للمستخدمين بنسخ ولصق المواد عبر جميع أجهزتهم.

تم تقديم هذه الميزة في عام 2018، لكن الآن تقوم بمزامنة محتوى الحافظة عبر العديد من أجهزة الحاسب – التي تعمل بنظام ويندوز 10 – المتصلة حساب مايكروسوفت بنفسه. على سبيل المثال: يمكن للمستخدمين نسخ النص إلى الحافظة على سطح المكتب الخاص بهم ولصقه في مستند مخزن على الحاسب المحمول في وقت لاحق من اليوم.

ومع ذلك، تعمل شركة مايكروسوفت على توسيع هذه الأداة المفيدة للهواتف والأجهزة اللوحية أيضًا عبر تطبيق (SwiftKey Keyboard) الخاص بالشركة لنظام أندرويد.

تطبيق (SwiftKey Keyboard) في نظام أندرويد هو لوحة مفاتيح بديلة تتعلم أسلوب كتابة المستخدم لتقديم تنبؤات للكلمات الأكثر صلة، بهدف زيادة سرعة الكتابة، ويوفر وضع الكتابة بالتمرير أيضًا طريقة مختلفة للمستخدمين لكتابة النصوص ورسائل البريد الإلكتروني على أجهزة أندرويد الخاصة بهم.

تقوم شركة مايكروسوفت في الإصدار التجريبي من ميزة النسخ واللصق في نظام ويندوز 10 بتجربة التكامل مع (Windows 10 Cloud Clipboard) الحالي – وهو مشروع تم إطلاقه لأول مرة منذ عامين، ولكن تم تعليقه مؤقتًا.

مع التكامل الجديد، سيتمكن مستخدمو نظام أندرويد من نسخ العناصر على أجهزتهم المحمولة ولصقها على أجهزة ويندوز 10 الخاصة بهم (والعكس صحيح)، مما يجعل العمل عبر أجزاء متعددة من الأدوات أكثر سلاسة.

ستتلقى حافظة (SwiftKey) أيضًا واجهة مستخدم (Cloud Clipboard) جديدة، والتي يمكن الوصول إليها عبر شريط أدوات لوحة المفاتيح.

كشفت شركة مايكروسوفت في الفترة الماضية عن حافظة محلية ذات مظهر جديد، والتي ستحتوي على لوحة تخزن أحدث الصور المنسوخة وصور GIF، بالإضافة إلى 25 إدخالًا – ومن المتوقع أن تصل مع تحديث ويندوز 10 التالي.

كما يحصل متصفح الويب الرئيسي للشركة – Edge – أيضًا على ميزة تنسيق الرابط الجديدة، والتي ستسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كان عنوان (URL) المنسوخ من شريط العناوين قد تم لصقه كرابط أو نص عادي.

بفضل التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليًا؛ أصبح لدى الطلاب اليوم الكثير من الأدوات والخيارات لتلقي دروسهم بفعالية أكثر، ومن أهم هذه الأدوات التطبيقات التي يمكنهم تثبيتها في حواسيبهم المحمولة أو المكتبية؛ لمساعدتهم على التركيز وإنجاز المهام الدراسية بكفاءة، سواء عبر الفصول الدراسية الحقيقة أو أثناء التعلم عن بعد، لذلك يمكنك الاطلاع على أبرز تطبيقات ويندوز 10 لمساعدة الطلاب على الدراسة من هنا.





