الدلفين الروبوتي قد يحل محل الحيوانات في المتنزهات

صممت شركة (Edge Innovations)، وهي شركة هندسية أمريكية في كاليفورنيا لديها قسم مؤثرات متحركة ومؤثرات خاصة، الدلفين الروبوتي الذي يتم التحكم فيه عن بعد.

ويبدأ سعر الدلفين الروبوتي من 3 ملايين دولار ويصل إلى 5 ملايين دولار.

وتأمل الشركة في أن تتمكن الروبوتات النابضة بالحياة المستخدمة في أفلام هوليوود يومًا ما من الترفيه عن الحشود في الحدائق الترفيهية، بدلاً من الحيوانات البرية المحتجزة.

ويمكن للسباحين الغوص مع أسماك القرش البيضاء الضخمة الروبوتية أو حتى الزواحف التي ملأت بحار العصر الجوراسي منذ ملايين السنين.

وقال والت كونتي (Walt Conti)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Edge Innovations): يوجد حاليًا ما يقرب من 3000 دلفين يتم استخدامها لتوليد عدة مليارات من الدولارات لتجارب الدلافين فقط.

وأضاف: من الواضح أن هناك رغبة في التعرف على الدلافين، ونريد استخدام هذه الرغبة من أجل تقديم نوع جديد من الطرق للتعرف على تلك المخلوقات البحرية.

وأوضح كونتي أن الروبوتات النابضة بالحياة قد تعيد الجماهير إلى المتنزهات المغلقة بسبب استخدامها للحيوانات الحية.

وقامت نحو 20 دولة أوروبية بحظر أو تقييد وجود الحيوانات البرية في السيرك.

ويشارك الدلفين الروبوتي المتحرك بوزن 250 كجم وبطول 2.5 متر مع جلد مصنوع من السيليكون الطبي في برنامج للمدارس بالشراكة مع (TeachKind)، وهي جزء من منظمة (People for the Ethical Treatment of Animals).

كما صنعت شركة (Edge Innovations) الكائنات المائية المستخدمة في أفلام هوليوود الشهيرة “Free Willy” و “Deep Blue Sea” و “Anaconda”.

وقال روجر هولزبيرج (Roger Holzberg)، المدير الإبداعي لبرنامج الروبوتات النابضة بالحياة في الشركة: إن فكرة هذا النموذج التجريبي هي إيجاد شبيه ببرنامج الأطفال “افتح يا سمسم” تحت الماء.

وأضاف: هذه الشخصيات علمت جيلاً كيف يشعر حيال أنواع مختلفة من جوانب الجنس البشري بطرق لم يسبق لها مثيل من قبل، وهذا ما نحلم به مع هذا المشروع.

وتوفر الروبوتات النابضة بالحياة في الوقت الفعلي طريقة لإعادة اختراع صناعة الترفيه البحري بمستقبل مستدام وآمن ومربح.

وتشمل أماكن العرض أحواض السمك والمتنزهات البحرية والمتنزهات الترفيهية وعروض النافورات وخطوط الرحلات البحرية وفنادق المنتجعات ومراكز التسوق والمتاحف والمزيد.