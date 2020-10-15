أوبو تعلن عن هاتفها الأحدث Oppo A15

أعلنت شركة (أوبو) Oppo عن هاتفها الذكي الجديد (أوبو أي15) Oppo A15 الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة مع سعر لا يتعدى 150 دولارًا أمريكيًا.

ويقدم Oppo A15 – الذي يأتي بسماكة 7.9 ملم، ويزن 175 جرامًا – شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.52 بوصات وبدقة 1600×720 بكسلًا مع نسبة أبعاد 20:9، ومستوى سطوع قدره 450 شمعةً. وتحتوي الشاشة قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع Media MT6765 Helio P35 المصنوع بتقنية 12 نانومتر، والذي يعمل بتردد 2.35 جيجاهرتز. كما يحتوي الهاتف معالج الرسومات PowerVR GE8320. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 7.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل.

ويقدم Oppo A15 ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 مع دعم تقنية التركيز التلقائي PDAF، ودقة الثانية 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة، ودقة الثالثة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير العمق. وعلى ظهر الهاتف أيضًا، هناك حساس بصمات الأصابع.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,230 ميلي أمبير في الساعة مع الشحن باستطاعة 10 واط. ويتوفر الهاتف باللونين الأسود، والأزرق.

ويتوفر هاتف Oppo A15 حاليًا عبر موقع أمازون بالهند بسعر يعادل 150 دولارًا أمريكيًا، وسيبدأ شحنه خلال الأيام المقبلة.

وكانت أوبو قد أعلنت مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عن هاتفها الذكي (أوبو أي93) Oppo A93 الذي كان من المفترض الإعلان عنه في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ولكن الشركة تعجلت فكشفت عنه في فيتنام.

ويقدم Oppo A93 – الذي يزن 164 جرامًا، ويأتي بسماكة 7.48 ملم – ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR4X بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 بحجم 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.





