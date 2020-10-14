PowerShot Zoom .. كاميرا التلسكوب المحمولة

أعلنت شركة كانون (Canon) عن كاميرا (PowerShot Zoom)، وهي كاميرا غير عادية تشبه المنظار الرقمي بتصميم يناسب راحة يدك.

وكانت الشركة تستعرض الفكرة منذ فترة وقد قامت في شهر سبتمبر بتمويلها بشكل جماعي في اليابان، وهي قادمة الآن إلى الولايات المتحدة.

وتُعد (PowerShot Zoom) بمثابة جهاز صغير مزود بعدسة كاميرا إلكترونية ومستشعر بدقة 12 ميجابكسل بقياس ثُلث إنش ومدى تكبير بصري يبلغ 100 مم و 400 مم مع تقريب رقمي يصل إلى 800 مم.

وتأتي العدسة بفتحة متغيرة f/5.6 و f/6.3، مما قد يجعلها غير مناسبة للاستخدام في الإضاءة المنخفضة، كما أن جودة الصورة بشكل عام ليست محور التركيز.

وتستخدم كاميرا (PowerShot Zoom) ميزة التثبيت البصري للصورة من أجل المساعدة في تقليل الاهتزاز عند التكبير.

وتصور الكاميرا فيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 24 أو 30 إطارًا في الثانية، ويستخدم التكبير 100 مم و 400 مم عدسات بصرية، بينما يستخدم التكبير 800 مم تقريبًا رقميًا.

وتقول كانون: إن المنتج مُصمم للأشخاص الذين يستمتعون بالأنشطة الخارجية، مثل مراقبة الطيور والمشي لمسافات طويلة.

ويمكن للكاميرا أن تكون ملحقًا مفيدًا للمشاهدين في الأحداث الرياضية، مثل الألعاب الأولمبية.

ويتم شحن الكاميرا عبر منفذ (USB-C)، وتقدر كانون أنه يمكنك التقاط 150 صورة أو التقاط ساعة من تسجيل الفيديو عبر شحنه واحدة.

وتحفظ الكاميرا الصور والفيديوهات ضمن بطاقة (microSD)، بالإضافة إلى أنه يمكنك نقل الصور إلى هاتف ذكي عبر البلوتوث والشبكة اللاسلكية.

وتعتبر الكاميرا بمثابة أحدث رهان للشركة لمحاولة جذب المستهلكين الذين انتقلوا من كاميرات التصوير التقليدية إلى كاميرات هواتفهم المحمولة.

ومن المفترض طرح كاميرا (PowerShot Zoom) للبيع في الولايات المتحدة أواخر الشهر المقبل مقابل 299.99 دولارًا.

يذكر أن مبيعات الكاميرات الرقمية تراجعت بشكل عام منذ عام 2010، وشهدت كاميرات العدسات الثابتة أكبر انهيار بسبب التنافس مع كاميرات الهواتف المحمولة.

وقلصت معظم الشركات المصنعة خطوط إنتاج كاميرات العدسات الثابتة بشكل كبير استجابةً لذلك.





