Lumix BGH1 .. كاميرا فيديو على شكل صندوق

أعلنت شركة باناسونيك (Panasonic) عن كاميرا الفيديو (Lumix BGH1) التابعة لعلامة لوميكس التجارية.

وتُعتبر الكاميرا بمثابة جهاز فريد تصفه الشركة بأنه سينما على شكل صندوق بدون مرآة وكاميرا للفعاليات الحية.

وتحتوي الكاميرا على مستشعر (Micro Four Thirds)، وهي مصممة على شكل صندوق، وتهيمن عدسة الكاميرا بالكامل تقريبًا على أحد جوانب الكاميرا.

ويشار إلى أن نظام (Micro Four Thirds) هو معيار أصدرته أوليمبوس وباناسونيك في عام 2008 لتصميم وتطوير الكاميرات الرقمية بدون مرآة ذات العدسات القابلة للتبديل وكاميرات الفيديو.

وصممت باناسونيك كاميرا (Lumix BGH1) مع مراعاة احتياجات إنتاج الفيديو المختلفة، بحيث تكون داعمة للاستخدامات المتعددة وقابلية التوسيع وسهولة التركيب.

وتتصور باناسونيك أن يتم استخدامها في الطائرات بدون طيار والبث المباشر وغيرها من الحالات.

وتحتوي الكاميرا على موصل التشغيل عبر الإيثرنت، مما يعني أنه يمكن تشغيلها بالكابل نفسه الذي يربطها بالشبكة.

ويمكن التحكم في ما يصل إلى 12 كاميرا (Lumix BGH1) في وقت واحد باستخدام تطبيق (Lumix Tether for Multicam) المصاحب.

ويأتي المستشعر بدقة 10.2 ميجابكسل، ويفترض أن يكون مثاليًا لكاميرا خاصة بتسجيل الفيديو بدقة 4K.

ويمكن للكاميرا التقاط لقطات سينمائية بمعدل دقة 4:2:0 عند 60 إطارًا في الثانية أو ما يصل إلى 30 إطارًا في الثانية بمعدل دقة 4:2:2، كما تدعم أيضًا التصوير العالي الدقة بالكامل حتى 240 إطارًا في الثانية.

وتشمل الميزات الأخرى فتحة مزدوجة لبطاقة (UHS-II SD)، ومنفذ (USB-C 3.1)، ومخرج (HDMI)، ومنفذ إدخال وإخراج بقياس 3.5 ملم، وشبكة لاسلكية، وبلوتوث.

ولديها القدرة على إخراج لقطات بصرية مجسمة عبر (HDMI) أو (SDI) أو (USB-C) في وقت واحد.

كما تطلق باناسونيك حزمة (SDK) مجانية للسماح للأشخاص ببناء أدوات تحكم في الكاميرا تعمل عبر منفذ (USB).

ولا تحتوي الكاميرا على أية شاشة أو محدد المناظر الإلكتروني، وتحتاج من أجل استخدامها ككاميرا سينما رقمية قائمة بذاتها إلى إرفاق شاشة.

ومن المفترض طرح كاميرا (Lumix BGH1) في شهر ديسمبر مقابل 1،999.99 دولار.

وتخطط باناسونيك لإصدار المزيد من المعلومات حول الكاميرا ذات التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم خلال حدث الإطلاق عبر منصة يوتيوب.





