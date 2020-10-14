iPhone 12 يثير ردود فعل شديدة في الصين

أثار إطلاق هاتف (iPhone 12) من شركة آبل ردود فعل متباينة في الصين، حيث عبر محبو آبل عن سعادتهم بالجهاز الداعم لشبكات الجيل الخامس (5G) من علامتهم التجارية المفضلة، بينما خطط آخرون لانتظار الأجهزة القادمة من منافسين محليين، مثل هواوي.

ويأتي إطلاق آبل الذي طال انتظاره في أعقاب قيام العلامات التجارية الصينية لمنصات أندرويد، مثل هواوي وشاومي، بطرح أجهزة الجيل الخامس المتطورة المتوافقة مع شبكات الاتصالات الصينية التي تمت ترقيتها.

ورأى بعض المحللين أن العملاقة الأمريكية متأخرة، ونوقش إعلان شركة آبل بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي في السوق الثاني للشركة من حيث الإيرادات.

وحصل وسم (iPhone12) المرتبة الأولى ضمن موقع التدوين الصيني ويبو (Weibo) الشبيه بموقع تويتر مع أكثر من 6 مليارات مشاهدة.

وانقسم المشاركين في استطلاع مجلة (Caijing) بشكل متساوٍ تقريبًا عند السؤال حول كونهم يريدون شراء هاتف آيفون الجديد، الذي يمنح مستخدمي آبل وصولاً إلى شبكات (5G) في سوق تنتشر فيه هذه الشبكات.

وصوت نحو 10000 بلا، بينما صوت نحو 9269 بنعم، في حين قال نحو 5400: إنهم ما زالوا يفكرون في ذلك.

ويتوفر (iPhone 12) للطلب الأولي في الصين اعتبارًا من 16 أكتوبر، ويبلغ سعره 5499 يوانًا (815.37 دولارًا أمريكيًا) لنسخة “mini”، ويرتفع السعر إلى 11899 يوانًا لنسخة (iPhone 12 Pro Max).

وحصلت مسألة التسعير على نقاش مطول، حيث اشتكى الكثيرون من أن السعر مرتفع جدًا.

وقال أحد المعلقين، مشيرًا إلى إعلان شركة آبل أنها أزالت بعض المكونات لأسباب بيئية: كيف بكون بهذا السعر المرتفع بدون وجود شاحن أو سماعات أذن.

وأشار العديد من مستخدمي (Weibo) إلى أنهم قد يؤجلون طلب (iPhone 12) لانتظار الكشف المتوقع عن (Huawei Mate 40 Pro) هذا الشهر.

وقال المحللون: إنهم متفائلون بشأن استقبال (iPhone 12) في الصين، موضحين أن الشركة لا يزال لديها العديد من المستخدمين المخلصين الذين أجلوا ترقية الأجهزة حتى إطلاق (iPhone 12) المتوافق مع (5G).

ويمكن أن تستفيد آبل من مشاكل هواوي التي قد تشهد انهيار قسم الهواتف الذكية العام المقبل بسبب القيود الأمريكية على وارداتها من الرقاقات.

وراجعت شركة أبحاث السوق (Canalys) حديثًا توقعاتها لشحنات آيفون في الصين للربع الأخير من عام 2020، وتوقعت حدوث زيادة بنسبة 14 في المئة، مما يعاكس الانخفاض البالغ 1 في المئة الذي توقعته في الأصل.

وتتوقع (Canalys) أن يستخدم 50 في المئة من الصينيين جهازًا داعمًا لشبكات (5G) بحلول نهاية عام 2020، بينما يستخدم 29 في المئة من الأمريكيين جهازًا داعمًا لشبكات (5G) بحلول نهاية عام 2020.





