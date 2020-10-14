يوجد الكثير من الأجهزة اللوحية المصممة خصيصًا لتناسب الأطفال، حيث تحتوي على العديد من الميزات، مثل: تطبيقات رقابة أبوية مدمجة لمنعهم من تصفح المواقع غير المناسبة لعمرهم أو إجراء عمليات شراء داخل التطبيق، وغير ذلك الكثير.



إليك 4 من أبرز الأجهزة اللوحية المناسبة للأطفال في 2020:

1- جهاز Amazon Fire HD 8 Kids Edition:

يعتبر جهاز Fire HD 8 Kids Edition من أمازون أحد أفضل الأجهزة اللوحية المتاحة للأطفال بفضل الميزات التي يقدمها والسعر المناسب، حيث يقيد الجهاز محتوى الأطفال حسب العمر، مما يعني أنك لن تقلق من مشاهدتهم لمحتوى غير لائق على يوتيوب.

يأتي الجهاز بشاشة 8 بوصات، وبدقة 1280 × 800 بكسل، ويعمل بمعالج رباعي النوى، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت يمكن زيادتها حتى 512 جيجابايت عبر بطاقات microSD، وبطارية تدوم حتى 10 ساعات، ونظام تشغيل أمازون Fire OS. وكاميرا خلفية، وأخرى أمامية بالدقة نفسها وهي 2 ميجابكسل، ومنفذ سماعة رأس تقليدي ومكبرات صوت استريو.

يتوفر الجهاز في موقع أمازون بسعر 149 دولارًا، ولكن يمكنك الأن الحصول عليه مع خصم 43% أي بسعر 80 دولارًا فقط.

2- Apple iPad Air (2019):

يأتي جهاز iPad Air الجيل السابع بشاشة شديدة السطوع بقياس 12.9 بوصة، بدقة 2224×1668 بكسلًا، مما يتيح للطفل الكتابة والتلوين باستخدام قلم iPad من الجيل الأول بسهولة، ويعنل الجهاز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، وسعة تخزين 32 جيجابايت.

كما يأتي الجهاز بميزتان مهمتان هما: دعم لوحة مفاتيح آبل الذكية التي توفر تجربة كتابة جيدة، ووجود مقبس سماعات الرأس، بالإضافة إلى ذلك فإن عمر البطارية يصل إلى 11 ساعة و 54 دقيقة بشحنة واحدة، كما يدعم الجهاز اتصال الواي فاي.

يتوفر الجهاز بسعر 1,849 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 6% أي بسعر 1730 ريالًا سعوديًا.

3- جهاز آيباد الجيل السابع:

يمكنك الحصول على جهاز لوحي يعمل بنظام التشغيل أندرويد بسعر معقول، أو واحد من أمازون، لكن جهاز آيباد (2019) يعتبر من أبرز الأجهزة اللوحية التي تقدم أقوى مجموعة تطبيقات تعليمية للطفل، مثل: تطبيقات الواقع المعزز التعليمية والألعاب المحسّنة.

ويأتي الجهاز بشاشة Retina بمقاس 10.2 بوصات، بدقة 1620×2160 بكسلًا. كما يدعم لوحة المفاتيح (Smart Folio) وقلم آبل الذكي، يعمل الجهاز بمعالج A10 Fusion، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية بسعة 32 أو 128 جيجابايت.

السعر: يتوفر الجهاز في أمازون السعودية بسعر 1,897 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 8%، أي بسعر 1,749 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- جهاز Amazon Fire 7:

يأتي الجهاز بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 7 بوصات وبدقة 600×1024 بكسل، ويعمل بمعالج MediaTek مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 8 جيجابايت يمكن توسعتها من خلال بطاقات microSD.

ويتميز الجهاز بواقي مطاطي ممتص للصدمات، وضمان لمدة عامين أو اشتراك لمدة عام في خدمة Amazon Kids+ مما يتيح لك وصول لا محدود للكتب ومقاطع الفيديو والتطبيقات التعليمية والألعاب. ويتوفر الجهاز بسعر 49.99 دولارًا.





