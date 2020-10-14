ون بلس تعلن رسميًا عن هاتف OnePlus 8T

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الأربعاء رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد (ون بلس 8تي) OnePlus 8T الذي ظهر في العديد من التسريبات السابقة.

ويقدم الهاتف – الذي يأتي بسماكة 8.4 ملم، ويزن 188 جرامًا – شاشة من نوع Fluid AMOLED بقياس 6.55 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا مع نسبة أبعاد 20:9. وهي تمتاز بدعم معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم تقنية +HDR10.

وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، كما تحتوي الشاشة على حساس بصمات الأصابع.

ويحتوي OnePlus 8T معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 865) Snapdragon 865 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو يعمل بتردد 2.42 جيجاهرتز، ويأتي مع معالج الرسومات (أدرينو 650) Adreno 650.

ويقدم OnePlus 8T ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، وهي غير قابلة للتوسعة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 وتقنية التثبيت البصري، أما الكاميرا الثانية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة.

وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الرابعة فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير العمق. ويمكن لكاميرا الهاتف تسجيل الفيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويحتوي OnePlus 8T بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 65 واطًا، وهي تُشحن من 0 في المئة إلى 100 في المئة في غضون 39 دقيقة. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم OxygenOS 11 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل.

وسيُطلق الهاتف باللونين الأخضر، والفضي. وهو سيتوفر في الهند أولًا اعتبارًا من 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك بسعر يعادل 586 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 627 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.





