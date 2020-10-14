هواوي تجري محادثات لبيع أجزاء من هونر

تجري شركة هواوي محادثات مع شركة الصين الرقمية (Digital China Co) وجهات أخرى لبيع أجزاء من النشاط التجاري للهواتف الذكية التابعة لعلامة التجارية هونر (Honor) المملوكة لهواوي في صفقة قد تجلب ما يصل إلى 25 مليار يوان (3.7 مليار دولار).

وقالت المصادر: إن شركة هواوي المحاصرة تعيد تحديد أولوياتها في مواجهة العقوبات الأمريكية وتركز على هواتف هواوي الرائدة بدلاً من علامة هونر التي تستهدف الشباب وذوي الميزانية المحدودة.

وأضافت المصادر: الأصول التي سيتم بيعها لم يتم الانتهاء منها بعد، لكن يمكن أن تشمل علامة هونر التجارية وقدرات البحث والتطوير وأعمال إدارة سلسلة التوريد ذات الصلة.

وقد تكون الصفقة عبارة عن بيع نقدي بالكامل، حيث تتراوح قيمة العلامة التجارية بين 15 مليار يوان و 25 مليار يوان

وبرزت شركة الصين الرقمية (Digital China Co)، الموزع الرئيسي لهواتف هونر، على أنها المرشح الأوفر حظًا.

وهناك أيضًا عدد من المشترين المحتملين الآخرين، مثل شركة (TCL) الصينية لصناعة الإلكترونيات وشركة شاومي المنافسة.

وأسست هواوي علامة هونر التجارية في عام 2013، لكن النشاط التجاري للعلامة التجارية يسير في الغالب بشكل مستقل عن الشركة الأم.

وتنافس هونر مع شاومي وأوبو وفيفو في سوق الهواتف ذات الميزانية التنافسية العالية في الصين وتُباع هواتفها أيضًا في جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وقال المحلل مينغ تشي كو (Ming-Chi Kuo)، الذي اشتهر بتنبؤاته حول تطوير منتجات شركة آبل: إن عملية بيع النشاط التجاري للهواتف الذكية من هونر ستكون رابحة للعلامة التجارية ومورديها وصناعة الإلكترونيات في الصين.

وكتب المحلل في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: إذا كانت هونر مستقلة عن هواوي، فلن تخضع مصادرها بعد الآن للحظر الأمريكي المفروض على هواوي، الأمر الذي يساعد هونر ومورديها.

وقال أحد الأشخاص: إن أرباح صناعة الهواتف ذات الميزانية المحدودة ضئيلة، وحققت هونر أقل من 5 مليارات يوان من صافي الأرباح بالنسبة لإيرادات تتراوح بين 70 و 80 مليار يوان العام الماضي.

وتخطط شركة الصين الرقمية (Digital China Co) في حال نجاح عرضها لتمويل الجزء الأكبر من الصفقة من خلال القروض المصرفية، ومن المقرر تأمين التمويل في الأسابيع المقبلة.





