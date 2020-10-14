نيتفليكس لم تعد تقدم إصدارًا تجريبيًا مجانيًا

ألغت منصة نيتفليكس (Netflix) الإصدار التجريبي المجاني، مما يعني أنه يتعين عليك التسجيل للحصول على خططها المدفوعة أو لن تتمكن من الوصول إلى خدمة البث.

وبالنظر إلى أن المنصة تتمتع بقيمة أكبر من أي وقت مضى من حيث المحتوى الأصلي، فإن القرار يعتبر مفيدًا للنشاط التجاري، لكنه لا يزال يبدو وكأنه صفعة في وجه المستهلكين.

ورصد فيل سوان (Phil Swann) هذا التغيير، وتم دعمه عبر صفحة مركز مساعدة نيتفليكس التي تقول: إن الإصدارات التجريبية المجانية غير متوفرة.

وليس من الواضح بالضبط متى أجرت المنصة هذا التغيير، ولكن تظل الحقيقة أنه إذا لم تكن مشتركًا مع نيتفليكس، فلن تتمكن من تجربتها.

وإذا قمت بتغيير المنطقة في صفحة المساعدة، يمكنك أن ترى أنها نفسها بالنسبة لمعظم البلدان الكبرى، حيث تشير الصفحة إلى أن الإصدارات التجريبية المجانية غير متوفرة في اليابان والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

ولا يوجد خيار الحصول على نسخة تجريبية مجانية بأي مدة عند إنشاء حساب جديد.

ويجب عليك بمجرد التسجيل اختيار خطة، وليس لديك خيار للحصول على نسخة تجريبية مجانية، ولا تذكر الخدمة ذلك حتى أثناء عملية التسجيل.

ويبدو أن نيتفليكس تحاول التخلص من المستخدمين الذين يستفيدون من الإصدارات التجريبية المجانية مع حسابات بريد إلكتروني متعددة.

وبالنظر إلى أن المنصة تعج بالمحتوى الأصلي ويعرفها الجميع، فمن المحتمل أن يكون الوقت مناسبًا للتخلص من الإصدار التجريبي المجاني.

وقال متحدث باسم منصة البث في بيان: نحن نبحث في عروض ترويجية مختلفة لجذب أعضاء جدد ومنحهم تجربة نيتفليكس رائعة مع اقتراب عدد المشتركين من 200 مليون مشترك على مستوى العالم.

وتلاحظ التقارير أن المنصة ألغت النسخة التجريبية المجانية في بعض المناطق تدريجيًا قبل عامين، بينما لا يزال لديها عرض مجاني لفترة محدودة في بلدان أخرى، مثل كوريا الجنوبية.

وتقدم المنصة طرقًا جديدة لمحاولة جذب المشتركين المحتملين بدلًا من الإصدار التجريبي المجاني، ومن ضمنها نشر بعض المحتوى التعليمي عبر يوتيوب مجانًا وأشكال أخرى لأخذ عينات المحتوى.

ويأتي قرار نيتفليكس بإلغاء الإصدار التجريبي المجاني في وقت تميل فيه خدمات البث الأخرى إلى طرح إصدارات تجريبية لبناء قواعد المشتركين الأولية.

ومددت آبل الفترة المجانية الأولية لمشتركي (Apple TV Plus) لمدة ثلاثة أشهر حتى شهر فبراير 2021.





