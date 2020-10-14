نسخة مجانية من Arcade مع أجهزة آبل الجديدة

أصبح بإمكان أي شخص الحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها ثلاثة أشهر من خدمة بث الألعاب آركيد (Apple Arcade) عند شراء جهاز آيفون أو آيباد أو ماك أو آيبود تاتش أو (Apple TV) جديد بعد 22 أكتوبر، وذلك وفقًا لما أعلنته شركة آبل.

ويبلغ سعر خدمة الاشتراك في الألعاب من آبل عادةً 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وتمنحك الخدمة الوصول إلى أكثر من 100 لعبة قابلة للتنزيل بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل اللعبة.

ولطالما استخدمت آبل فترات تجريبية مجانية طويلة للإعلان عن خدمات الاشتراك الخاصة بها.

ومنحت شركة آبل العملاء عند إطلاق خدمة (Apple TV Plus) في العام الماضي عامًا كاملًا من الخدمة مجانًا عند شراء جهاز مؤهل.

وقامت الشركة المصنعة لهواتف آيفون حديثًا بتمديد هذه التجارب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، كما منحت العملاء فترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر بالنسبة لخدمة آبل ميوزك (Apple Music).

وعرضت آبل حتى الآن إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة شهر واحد فقط من خدمة آركيد (Apple Arcade) مع عمليات الاشتراك الجديدة.

وتقول آبل: إن الإصدار التجريبي من خدمة (Apple TV Plus) لمدة عام مستمر أيضًا هذا العام.

وتشير المعلومات إلى أنه لا يمكنك المطالبة بتجربة خدمة (Apple TV Plus) مرة أخرى إذا كنت قد طالبت بها العام الماضي.

ويجب المطالبة بكلتا التجربتين في غضون ثلاثة أشهر من تنشيط الجهاز المؤهل، ويمكن المطالبة بتجربة آركيد (Apple Arcade) واحدة فقط لكل مجموعة مشاركة عائلية (Family Sharing).

وتسمح لك كل مجموعة عائلية بمشاركة نسخة تجريبية مع ما يصل إلى خمسة أشخاص، ويتم تمكين الاشتراك البالغ 4.99 دولار شهريًا تلقائيًا في نهاية الفترة التجريبية في كلتا الحالتين.

ومن المفترض أن تبدأ شركة آبل في وقت لاحق من هذا العام في تقديم حزمة جديدة من خدمات الاشتراك تسمى (Apple One).

وتشمل الحزمة اشتراكات (Apple Music) و (Apple TV Plus) و (Apple Arcade) و (Apple News Plus) و (iCloud) للتخزين في مجموعة تتراوح أسعارها من 14.95 دولارًا إلى 29.95 دولارًا شهريًا.

وركزت آبل بشكل أكبر على الخدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وأصبحت ذات أهمية متزايدة في النتيجة النهائية، وتساعد الإصدارات التجريبية المجانية آبل على توسيع نطاق خدماتها للمحتوى.





