ميزة من وورد بريس تحول التدوينات إلى تغريدات

قدمت منصة وورد بريس (WordPress) ميزة جديدة تنشر تلقائيًا تدوينات كاملة على شكل سلاسل تغريدات عبر منصة تويتر تتضمن جميع النصوص والصور ومقاطع الفيديو والتضمينات.

ويمكنك الوصول إلى الميزة عبر أيقونة (Jetback) الخضراء في أقصى يمين قائمة العنوان أعلى الصفحة، إلى جانب الخيارات الحالية لمشاركة الروابط إلى فيسبوك والشبكات الاجتماعية الأخرى.

ووفقًا للمنصة، فقد أصبح نشر محتوى وورد بريس عبر تويتر أسهل بكثير، بحيث يمكنك إرسال المحتوى على شكل تغريدات منفصلة أو سلاسل من التغريدات – المعروفة باسم (Tweetstorms).

وصممت وورد بريس هذه الميزة مع أخذ التنسيق بعين الاعتبار، بحيث إذا كانت الفقرة طويلة جدًا بالنسبة لتغريدة واحدة، فسيتم تقسيمها تلقائيًا إلى تغريدات متعددة.

وبدلاً من إضافة أكبر عدد ممكن من الكلمات في التغريدة الأولى وترك باقي الكلمات تظهر ضمن التغريدة الثانية، فإن الميزة تضيف فاصلًا في نهاية الجملة.

ويمكنك إضافة رسالة تمهيدية إلى بداية السلسلة، وتنتبه الميزة إلى الجمل وفواصل الفقرات عند تحديد المكان الذي يجب أن تنتهي فيه التغريدة الأولى وتبدأ التغريدة الثانية.

ولمنحك مزيدًا من التحكم، فإن الميزة تعرض أثناء كتابة التدوينة مكان حدوث تقسيمات التغريدات، ويمكنك بهذه الطريقة إعداد كيفية ظهور التدوينة عبر تويتر أثناء الكتابة.

وإذا لم يكن لديك حساب ضمن تويتر متصل بموقعك على الويب، فيمكنك النقر على خيار “ربط حساب” للسماح لوورد بريس بنشر المحتوى عبر جدول توتير الزمني الخاص بك.

ويمكنك إضافة حسابات تويتر متعددة إذا كنت تغرد من أكثر من حساب واحد، وما عليك سوى ربط كل حساب مرة واحدة.

وتُعد مشاركة التدوينات الكاملة عبر تويتر بمثابة طريقة مفيدة لزيادة وصول المحتوى وزيادة المشاركة وبناء متابعين، وتضيف التغريدة الأخيرة في السلسلة رابطًا للتدوينة في موقعك.

وهناك خيار لمعاينة الشكل الذي تبدو عليه السلسلة، لكنه يتطلب الاشتراك في أحد خطط وورد بريس للأنشطة التجارية البالغ سعرها 25 دولارًا في الشهر أو خطط التجارة الإلكترونية البالغ سعرها 45 دولارًا في الشهر للوصول إلى ميزة المعاينة الاجتماعية.

يذكر أن هناك الكثير من الخدمات الشائعة، مثل (ThreadReaderApp@)، للمساعدة في تنسيق سلاسل التغريدات الطويلة بشكل قابل للقراءة.





