أعلنت شركة آبل أمس أخيرًا عن أحدث هواتف آيفون خلال حدث افتراضي عبر الإنترنت، وتشمل: iPhone 12، و iPhone 12 Mini، و iPhone 12 Pro، و iPhone 12 Pro Max، إلى جانب إعلانها عن إصدار جديد من مكبر الصوت التابع لها يحمل اسم (HomePod Mini).

تدعم جميع طرز آيفون 12 الجديد شبكات الجيل الخامس 5G – وهذا لأول مرة في هواتف آيفون – كما أكدت آبل أن جميع طرز هواتف (iPhone 12) الجديدة لن تأتي مع الشاحن وسماعة الأذن، وذلك بدعوى الحفاظ على البيئة!



تتميز جميع هواتف آيفون الجديدة بوجود غطاء مغناطيسي في الجزء الخلفي يحمل العلامة التجارية (MagSafe) يتيح لك توصيل جهاز آيفون بشواحن لاسلكية مدعومة، ولصق مجموعة من الملحقات مغناطيسيًا على خلفية الهاتف، مثل حافظة البطاقات، وغيرها. لذلك من المتوقع أن تظهر خلال الفترة القادمة الكثير من الملحقات المبتكرة من جهات تصنيع خارجية لمستخدمي هواتف آيفون 12.



مع وجود العديد من طرز آيفون الجديدة، يمكن أن يكون الأمر مربكًا بعض الشيء حول ما يجعل هذه الطرز مختلفة عن بعضها البعض. بشكل عام؛ يُعتبر هاتفا iPhone 12، و iPhone 12 Mini هما هواتف آيفون الجديدة التي تأتي بأسعار معقولة في المجموعة، وتعتبر الاختلافات بينهما قليلة جدًا، لذلك سنتتعرض اليوم مواصفات ومميزات كل منهما.



إليك مقارنة شاملة بين هاتفي iPhone 12 و iPhone 12 Mini:

يُعد هاتف iPhone 12 بمثابة هاتف آيفون الرئيسي الجديد من آبل، ويشترك مع هاتف ( iPhone 12 Mini) الأصغر في التصميم، والمعالج، والكاميرا، ونوع الشاشة، وبعض الميزات الأخرى، حيث يأتي الهاتفان بتصميم أملس جديد ذو حافة مسطحة مع إطار من الألومنيوم، مع خلفية من الزجاج ووجود طبقة حماية جديدة من السيراميك طورتها شركة كورنينج التي تُصنع زجاج (Gorilla)، مع تقديم شاشة كبيرة من الحافة إلى الحافة.

كما يدعم الهاتفان ميزة مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، حيث يمكن غمرهما في الماء حتى 6 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة، كما يدعمان الشحن السلكي السريع، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe. ويتوفران أيضًا بخيارات الألوان نفسها، وهي: الأسود، والأبيض، والأخضر، والأزرق، والأحمر.

أولًا؛ هاتف iPhone 12:

يأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED تطلق عليها آبل اسم (Super Retina XDR)، بمقاس 6.1 بوصة، وبدقة 1170 × 2532 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة.

يعمل الهاتف بمعالج آبل الجديد A14 Bionic الذي تقول آبل عنه: “إنه أول معالج يُصنع بتقنية 5 نانومتر، وإنه يوفر أداءً أسرع بنسبة 50% مقارنة مع الهواتف الذكية المنافسة”. كما يتميز هذا المعالج بدعمه محرك عصبي ذي 16 نواة قادر على إكمال 11 تريليون عملية في الثانية، مما يعمل على تحسين الأداء بصورة كبيرة، وتقليل استهلاك طاقة البطارية.

يضم هاتف (iPhone 12) كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، وذات نطاق رؤية عريض جدًا 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، وذات نطاق رؤية عريض. بالإضافة إلى كاميرا أمامية كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.

يتميز iPhone 12 بأنه يدعم تصوير فيديو HDR مع تقنية Dolby Vision مما يتيح لك التقاط مقاطع فيديو سينمائية وتحريرها ومشاركتها بسهولة من خلال iPhone نفسه، حيث تتم معالجة تصنيف Dolby Vision مباشرةً أثناء التسجيل، ويتم الحفاظ عليه أثناء التحرير، سواء كان في تطبيق الصور أو تطبيق iMovie.

بالنسبة للبطارية لم تعلن آبل عن سعتها، واكتفت بقول: “إنها تستمر في تشغيل الفيديو حتى 17 ساعة بشحنة واحدة”. وتدعم الشحن السلكي السريع، حيث يمكنك شحنها حتى 50% في حوالي 30 دقيقة مع محول بقدرة 20 واطًا أو أعلى (يُباع بشكل منفصل)، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe.

يتوفر الهاتف بثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 64، أو 128، أو 256 جيجابايت، ولم تعلن آبل عن سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

يبدأ هاتف iPhone 12 بسعر 799 دولارًا، وسيبدأ الحجز السابق له يوم 16 أكتوبر الحالي، وسيبدأ شحنه اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر الحالي.

ثانيًا؛ هاتف iPhone 12 Mini:

تقول آبل عن هاتف (iPhone 12 mini): “إنه أصغر وأنحف وأخف هاتف ذكي يدعم شبكات 5G في العالم، حيث قامت بتصميمه ليتضمن كل تقنيات هاتف iPhone 12 في حجم صغير، مع استمرار تقديم شاشة كبيرة وغامرة بشكل مذهل من الحافة إلى الحافة”.

يشترك هاتف (iPhone 12 mini) مع هاتف (iPhone 12) في نوع الشاشة ولكنه يأتي بشاشة أصغر بمقاس 5.4 بوصات، بدقة 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة 476 بكسلًا في البوصة الواحدة.

يضم الهاتف الكاميرا الخلفية، والأمامية نفسها الموجودة في هاتف (iPhone 12)، ولكنه لا يدعم تصوير فيديو HDR مع تقنية Dolby Vision.



ويتوفر أيضًا بخيارات سعة التخزين الداخلية نفسها، ولكنه يختلف في البطارية حيث تقول آبل إنها تستمر في تشغيل الفيديو حتى 15 ساعة فقط، ولكنها تدعم الشحن السلكي السريع، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا أيضًا.

ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 699 دولارًا، وسيبدأ الحجز السابق له اعتبارًا من 3 نوفمبر المقبل، وسيبدأ شحنه اعتبارًا من 13 نوفمبر المقبل.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 12، و iPhone 12 Mini:

المواصفات iPhone 12 Mini iPhone 12 المعالج Apple A14 Bionic المُصنع بتقنية 5 نانومتر الذي يوفر تحسينات كبيرة في الأداء. Apple A14 Bionic المُصنع بتقنية 5 نانومتر الذي يوفر تحسينات كبيرة في الأداء. الشاشة 5.4 بوصات، من نوع (Super Retina XDR OLED) ، بدقة 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة 476 بكسلًا في البوصة الواحدة. 6.1 بوصة، من نوع (Super Retina XDR OLED) ، بدقة 1170 × 2532 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة. نسبة حجم الشاشة إلى الجسم %85.1. %86. خيارات مساحة التخزين الداخلية 64، أو 128، أو 256 جيجابايت. 64، أو 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm لم تعلن عنها آبل. لم تعلن عنها آبل. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية كاميرا ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، وذات نطاق رؤية عريض جدًا 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، وذات نطاق رؤية عريض. كاميرا ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، وذات نطاق رؤية عريض جدًا 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، وذات نطاق رؤية عريض. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسلًا بمعدل 30 إطاراً في الثانية. بدقة HDR مع تقنية Dolby Vision بمعدل 60 إطارًا في الثانية، أو 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسلًا بمعدل 30 إطاراً في الثانية. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. ميزات التأمين البيومترية التعرف على الوجه Face ID. التعرف على الوجه Face ID. الاتصال يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الجيل الرابع 4G. وواي فاي: Wi-Fi 6. وبلوتوث 5.0. و NFC. شريحة (Ultra Wideband) التي تُعرف اختصارًا باسم (U1). يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الجيل الرابع 4G. وواي فاي: Wi-Fi 6. وبلوتوث 5.0. و NFC. وشريحة (Ultra Wideband) التي تُعرف اختصارًا باسم (U1). مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. يدعم وفقًا لمعيار IP68. منفذ السماعات 3.5 مم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل iOS 14. iOS 14. البطارية بطارية ليثيوم أيون مدمجة، لم تعلن آبل عن سعتها، ولكنها تقول: “إنها تستمر في تشغيل الفيديو حتى 15 ساعة بشحنة واحدة”. تدعم الشحن السلكي السريع، حيث يمكنك شحنها حتى 50% في حوالي 30 دقيقة مع محول بقدرة 20 واطًا أو أعلى (يُباع بشكل منفصل). وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe. بطارية ليثيوم أيون مدمجة، لم تعلن آبل عن سعتها، ولكنها تقول: “إنها تستمر في تشغيل الفيديو حتى 17 ساعة بشحنة واحدة”. تدعم الشحن السلكي السريع، حيث يمكنك شحنها حتى 50% في حوالي 30 دقيقة مع محول بقدرة 20 واطًا أو أعلى (يُباع بشكل منفصل). وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe. الألوان الأسود، والأبيض، والأخضر، والأزرق، والأحمر. الأسود، والأبيض، والأخضر، والأزرق، والأحمر. الوزن 135 جرامًا. 164 جرامًا. الأبعاد 131.5 × 64.2 × 7.4 مم. 146.7 × 71.5 × 7.4 مم. السعر 699 دولارًا. 799 دولارًا. الحجز السابق بدءًا من يوم 16 أكتوبر الحالي. بدءًا من يوم 6 نوفمبر القادم. تاريخ التوافر بدءًا من يوم 23 أكتوبر الحالي. بدءًا من يوم 13 نوفمبر القادم.





