محكمة أمريكية توافق على تسريع استئناف حظر تيك توك من المتاجر

وافقت محكمة استئناف أمريكية اليوم الأربعاء على التعجيل باستئناف وزارة العدل لحكم يمنع الحكومة من حظر تنزيلات تطبيق (تيك توك) TikTok الجديدة من متاجر التطبيقات الأمريكية.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية (كارل نيكولز) في واشنطن أمرًا قضائيًا أوليًا في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي يمنع وزارة التجارة الأمريكية من إصدار أوامر لمتاجر تطبيقات آبل، وجوجل بإزالة تطبيق مشاركة الفيديو القصير المملوك للصين لُمنع المستخدمون الجدد من تنزيله.

وقالت محكمة استئناف أمريكية في واشنطن: إن من المقرر تقديم جميع المذكرات بحلول 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مع تقديم مرافعات شفوية. ومن المقرر أن تقدم المذكرة الافتتاحية للحكومة يوم الجمعة.

وتعرضت شركة (بايت دانس) ByteDance الصينية – المالكة للتطبيق – لضغوط لبيع التطبيق الشهير. ويؤكد البيت الأبيض أن تطبيق تيك توك يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، حيث يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية التي جُمعت عن 100 مليون أمريكي ممن يستخدمون التطبيق. وستظل أي صفقة خاصة بالتطبيق بحاجة إلى مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة للحكومة الأمريكية.

يُذكر أيضًا أن المفاوضات جارية في الوقت الراهن بين (وول مارت) Walmart وأوراكل للحصول على حصص في شركة جديدة، اسمها (تيك توك جلوبال) TikTok Global، من شأنها أن تشرف على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

ولكن الشروط الرئيسية للصفقة – ويشمل ذلك: من سيكون صاحب ملكية الأغلبية – لا تزال محل نزاع. وقالت بايت دانس أيضًا: إن أي صفقة تحتاج إلى موافقة الصين. وقد راجعت بكين قائمة التقنيات الخاضعة لحظر التصدير بطريقة تمنحها رأيًا في أي صفقة تيك توك.

ويخطط نيكولز لعقد جلسة استماع في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر بشأن السماح للحكومة الأمريكية بحظر المعاملات مع تيك توك التي حذرت من أنها ستحظر بصورة فعالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ومنع قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو قيودًا مماثلة من أن تدخل حيز التنفيذ، والتي من شأنها أن تمنع استخدام تطبيق (وي شات) WeChat التابع لشركة (تنسنت) Tencent. ومن المقرر عقد جلسة استماع يوم الخميس بشأن طلب الحكومة للتنفيذ الفوري للحظر على تطبيق المراسلة الصيني.





