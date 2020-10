فيسبوك تبدأ ببيع نظارتها الجديدة Oculus Quest 2

أعلنت شركة فيسبوك يوم الثلاثاء عن البدء بشحن نظارة الواقع الافتراضي الجديدة (أوكولوس كوست 2) Oculus Quest 2، التي أعلنت عنها منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت فيسبوك في منشور على مدونتها: “إن (كوست 2) Quest 2 الأصغر حجمًا والأخف وزنًا من نظارة (كوست) الأصلية، تقدم أداءً أسرع وشاشة هي الأعلى دقة على الإطلاق منا – وتبدأ من 299 دولارًا فقط”.

وكانت فيسبوك قد قالت الشهر الماضي: “غيرت نظارات (أوكولوس كوست) قواعد اللعبة لسوق نظارات الواقع الافتراضي اللاسلكية، فلقد قدمت تجارب جديدة للمتحمسين وفرصًا جديدة للمطورين، كل ذلك مع تقديم الألعاب الغامرة للقادمين الجدد إلى مجال الواقع الافتراضي في جميع أنحاء العالم”.

وتمتاز نظارة Oculus Quest 2 الجديدة بأنها تحتوي معالجًا قويًا هو (سنابدراجون إكس آر 2) Snapdragon XR2 من شركة كوالكوم الأمريكية الذي يوفر للنظارة قدرات الذكاء الاصطناعي، كما تحتوي النظارة ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت.

وتأتي النظارة الجديدة من فيسبوك مع شاشتين دقة كل منهما 1920×1832 بكسلًا، أي أعلى بنسبة 50 في المئة مقارنةً بنظارة Oculus Quest. وتدعم الشاشة أيضًا معدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزًا.

وقالت فيسبوك: إن نظارة Oculus Quest 2 الجديدة تمنح المستخدم وصولًا إلى العديد من ألعاب الفيديو، مثل: Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge، و Myst، و Jurassic World Aftermath، و Warhammer 40,000 Battle Sister، و Pistol Whip: 2089، و The Climb 2، و Rez Infinite.

ونبهت فيسبوك إلى أن نظارتها الجديدة متوافق مع خدمة (أكولوس لينك) Oculus Link مما يسمح للمستخدم بالوصول إلى ألعاب الواقع الافتراضي المخصصة للحواسيب الشخصية، مثل: Asgard’s Wrath، و Stormland، و Lone Echo، وألعاب قادمة، مثل: Lone Echo II ، و Medal of Honor: Above and Beyond.