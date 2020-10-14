سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy M31 Prime Edition

كشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتفها الأحدث المسمى (Galaxy M31 Prime Edition)، وذلك بعد ظهور تسريبات حول الهاتف عبر موقع أمازون الهندي، ومن ضمنها مواصفاته وسعره.

ويأتي الهاتف بعد أن قدمت عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية (Galaxy M31) و (Galaxy M31s) في شهري فبراير ويوليو على التوالي.

وقدمت سامسونج هاتف (Galaxy M31 Prime Edition) بخيار واحد من حيث ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية – 6/128 جيجابايت – وذلك بسعر 16،499 روبية هندية (225 دولارًا).

ويأتي الجهاز بثلاثة خيارات لونية هي الأزرق المحيطي (Ocean Blue) والأسود الفضائي (Space Black) والأزرق الجليدي (Iceberg Blue).

وتقول أمازون: إن هناك متغيرًا بسعة 64 جيجابايت أيضًا، لكنه لم يرد ذكره في بيان سامسونج الصحفي أو عبر موقعها الهندي الرسمي.

ويتم طرح الهاتف الجديد للبيع في الهند اعتبارًا من 17 أكتوبر من خلال متجر سامسونج عبر الإنترنت، وموقع أمازون الهندي، ومتاجر البيع بالتجزئة المختارة في جميع أنحاء البلاد.

ويحصل أعضاء أمازون برايم (Amazon Prime) على فرصة شرائه قبل يوم واحد.

ويتشارك (Galaxy M31 Prime Edition) بالعتاد الداخلي والتصميم مع (Galaxy M31)، مما يعني أنك تحصل على معالج (Exynos 9611) وشاشة بقياس 6.4 إنشات من نوع (Super AMOLED) وبدقة (+FullHD).

وهناك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 مع واجهة المستخدم (One UI 2.1)، ويمكنك أيضًا الحصول على قارئ بصمات الأصابع المثبت في الجهة الخلفية، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير مع شحن بقوة 15 واط.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي (Galaxy M31 Prime Edition) مزودًا بتطبيق التسوق (Always On) من أمازون، الذي يوفر وصولاً سريعًا إلى المنتجات عبر أمازون باستخدام التمرير إلى الأيمن من خلال الشاشة الرئيسية.

وإلى جانب ذلك، يأتي الهاتف الذكي مزود سابقًا بمجلد خاص يحتوي على تطبيقات أمازون الشائعة، مثل (Amazon Shopping) و (Amazon Prime Video) و (Amazon Prime Music) و (Kindle) و (Audible).





