تيسلا تُخفّض أسعار Model S في الولايات المتحدة والصين

قالت شركة تيسلا اليوم الثلاثاء: إنها خفّضت سعر سيارتها Model S “Long Range” بنسبة 4 في المئة بالولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أرقام قياسية لعمليات تسليم السيارات خلال الربع الثالث من عام 2020.

وخفضت الشركة – التي من المتوقع أن تعلن عن نتائج الربع الثالث في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري – السعر إلى 71,990 دولارًا من 74,990 دولارًا في الولايات المتحدة. كما خفضت السعر المبدئي لسيارة Model S بنسبة 3 في المئة بالصين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، خفضت تيسلا السعر المبدئي لسياراتها من نوع Model 3 الصينية الصنع بنحو 8 في المئة إلى 249,900 يوان (36,805 دولارات).

وعملت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم على خفض الأسعار لطرز مختلفة في تشكيلتها، وذلك في حين تحاول شركات صناعة السيارات الأخرى تحقيق تقدم في سوق السيارات الكهربائية من خلال إطلاق سياراتها الكهربائية الخاصة.

وقالت تيسلا: إنها سلمت 139,300 سيارة في الربع الثالث، وهو أعلى رقم قياسي للشركة، ولكن الأسهم تراجعت، بسبب تشكيك بعض المحللين في قدرة تيسلا على تحقيق هدفها الطموح بنهاية العام.

وفي الأسبوع الماضي، أخبر الرئيس التنفيذي للشركة (إيلون ماسك) الموظفين أن تيسلا لديها فرصة لإنتاج نصف مليون سيارة خلال العام الحالي، وذلك وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز.

وقالت تيسلا في شهر كانون الثاني/ يناير: إن شحنات السيارات لعام 2020 يجب أن تتجاوز بشكل مريح 500,000 وحدة، وهو توقع لم يتغير على الرغم من جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19. وهذا يعني أنه سيتعين على الشركة زيادة عمليات التسليم إلى ما يقرب من 182,000 في الربع الرابع للوصول إلى هذا الهدف.





