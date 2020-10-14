يأتي إصدار نظام التشغيل (WatchOS 7) من آبل بالعديد من الميزات الرائعة التي تجعل ساعة آبل الذكية جهازًا رائعًا يقدم لك الكثير من الفوائد، مثل: ميزة تتبع النوم، والاستشعار التلقائي لغسل اليدين بالإضافة إلى توفير عدد من تمارين اللياقة البدنية الجديدة التي يمكنك الاستفادة منها.

ولكن للحصول على استفادة قصوى من الساعة يجب عليك تخصيص بعض الإعدادات، لذا سواء كنت تستخدم ساعة آبل الذكية منذ فترة، أو قمت بشراء طراز Watch Series 6 أو Watch SE الجديدان، فإن تخصيص بعض الإعدادات التي سنذكرها لك يمكن أن تُحدث فرقا كبيرًا في استخدامك للساعة الذكية.

إليك 4 إعدادات يجب تغييرها في ساعة آبل الذكية لتحقيق أقصى استفادة:

1- ضبط كل أهداف نشاطك دفعة واحدة:

مع إصدار WatchOS 7 أضافت آبل خيار تغيير أهدافك لمقدار الوقت الذي تقف فيه وتتدرب، بدلًا من تغيير هدف الحركات أو السعرات الحرارية فقط، لذا بدلاً من استخدام الإعدادات الافتراضية يمكنك تغيير أي منهما لتناسب روتينك اليومي الفعلي.

وسيجعل هذا التغيير من الممكن تحقيق أهدافك عندما تبدأ يومك بالفعل، وليس عندما تخبرك الساعة الذكية بذلك، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (النشاط) Activity في الساعة.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (تعديل الأهداف) Edit Goals، ثم اضغط عليه.



قم بإجراء تعديلاتك على المقاييس الثلاثة ثم اغلق حلقات النشاط.

2- إيقاف تثبيت التطبيقات تلقائيًا:

في كل مرة تقوم فيها بتثبيت تطبيق في هاتف آيفون، ستقوم ساعة آبل المقترنة معه تلقائيًا بتثبيت التطبيق النظير له إذا توفر، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ملء الساعة الذكية بالكثير من التطبيقات غير الضرورية مما يجعل من الصعب العثور على التطبيق الذي تريد استخدامه في ساعتك الذكية لإيقاف ذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (Watch) في آيفون أو تطبيق (الإعدادات) في الساعة الذكية.

اضغط على خيار (عام) General.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (تثبيت التطبيق تلقائيًا) Automatic App Install إلى وضع الإيقاف.

من الآن فصاعدًا، يمكنك تثبيت تطبيقات فردية في ساعتك الذكية من خلال فتح تطبيق (Watch) في هاتف آيفون ثم التمرير لأسفل حيث ستجد قائمة بالتطبيقات المتاحة.

3- التحكم في تشغيل المساعد الصوتي Siri:

هناك ثلاث طرق مختلفة لتنشيط المساعد الصوتي (سيري) Siri في ساعة آبل الذكية، إما رفع معصمك باتجاه فمك والبدء في التحدث، أو الضغط مع الاستمرار على Digital Crown أو استخدام عبارة التنبيه (Hey, Siri).

ولكن في بعض الأحيان ربما ستجد نفسك قد قمت بتشغيل المساعد الصوتي عن طريق الخطأ، على سبيل المثال: عند محاولة التحقق من الوقت أو قراءة إشعار، أو أثناء التحدث إلى شخص آخر، ومن ثم للتحكم في هذا الأمر، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (Watch) في آيفون أو تطبيق (الإعدادات) في الساعة الذكية.

قم بتحديد المساعد الصوتي Siri.

في الشاشة التالية التي تظهر لك، ستجد ثلاثة أزرار للتحكم، قم بتحريك كل زر إلى وضع إيقاف التشغيل لأي من الخيارات التي لا تريد استخدامها.

4- إعادة ترتيب مركز التحكم:

يتيح لك مركز التحكم في ساعة آبل الذكية اختيار رموز التطبيقات التي تريد الوصول إليها بسرعة، مثل: رمز عدم الإزعاج، أو وضع الطائرة، أو تنشيط المصباح اليدوي، ومع ذلك، قد تجد أن قائمة الخيارات الافتراضية في مركز التحكم ليست هي الأنسب لكيفية استخدامك لساعتك.لتغيير ذلك اتبع الخطوات التالية:

اسحب لأعلى من أسفل واجهة الساعة للوصول إلى مركز التحكم في الساعة.

اضغط على خيار (تحرير) Edit لتغيير الترتيب أو إخفاء بعض أزرار التطبيقات في مركز التحكم.

بمجرد بدء الرموز في الاهتزاز، قم بسحب الرموز وترتيبها كما تريد، أو اضغط على علامة (-) باللون الأحمر لإزالة الرمز تمامًا.

بمجرد الانتهاء، اضغط على خيار (تم) Done للرجوع إلى واجهة الساعة الرئيسية.





