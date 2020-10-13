Realme تعلن عن هواتف Q2 مع دعم 5G بسعر 150 دولارًا فقط

أعلنت شركة (ريلمي) Realme عن سلسلة هواتف (كيو2) Q2 الجديدة التي تحتوي ثلاثة هواتف، وهي: (ريلمي كيو2 برو 5جي) Realme Q2 Pro 5G، و(ريلمي كيو2 5جي) Realme Q2 5G، و(ريلمي كيو2آي 5جي) Realme Q2i 5G.

ويُعد Realme Q2 Pro 5G هو الأكثر إثارة للإعجاب من بين الهواتف الثلاثة مع شاشة من نوع AMOLED وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 65 واط مع بطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير في الساعة. ويعد هاتف Realme Q2 5G الهاتف الأوسط من حيث المواصفات، في حين يعد هاتف Realme Q2i 5G الأرخص بينها، ولكنها يقدم دعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر يعادل 150 دولارًا أمريكيًا فقط.

ويحتوي هاتف Realme Q2 Pro 5G معالجًا من نوع Dimensity 800U، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت. وهو يقدم شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة +FHD مع ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.2، وحساس بصمة تحتها.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 4 كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الكاميرا الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض هي 8 ميجابكسل، أما دقة الكاميرتين الثالثة والرابعة فهي 2 ميجابكسل لكل منهما.

ويتوفر هاتف Realme Q2 Pro 5G بسعر يعادل 265 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 300 دولار أمريكي لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وسيبدأ بيع الهاتف اعتبارًا من 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ويقدم هاتف Realme Q2 5G شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة +FHD، أما حساس البصمة فقد وُضع في زر جانبي. ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع Dimensity 800U، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

وعلى ظهر Realme Q2 5G، هناك كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي في ثقب بالشاشة فهي بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة، وهي تدعم الشحن السريع باستطاعة 30 واط. وهو يتوفر بسعر يعادل 200 دولار أمريكي لخيار 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 210 دولارات أمريكية لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت. وسيبدأ بيع الجهاز اعتبارًا من 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

أما هاتف Realme Q2i 5G فهو يجلب دعم شبكات الجيل الخامس إلى الهواتف المنخفضة المواصفات، وهو يتوفر بسعر يبدأ من 147 دولارًا أمريكيًا. وهو يحتوي معالجًا من نوع Dimensity 720، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 3 كاميرات، دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل، ودقة الكاميرتين الثانية والثالثة هي 2 ميجابكسل لكل منهما. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي في قطع بالشاشة فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

أما شاشة Realme Q2i 5G فهي تأتي من نوع LCD بقياس 6.52 بوصات وبدقة +HD. ويحتوي الجهاز بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط.

وسيبدأ بيع هاتف Realme Q2i 5G اعتبارًا من 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري باللونين الأزرق، والفضي.





