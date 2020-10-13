eBay تكافح مبيعات المنتجات المقلدة

تكافح منصة (eBay) مبيعات المنتجات المقلدة عبر إطلاقها لخدمة مصادقة جديدة للأحذية الرياضية للتحقق من أن الأحذية المباعة على المنصة تتطابق مع ما تدعي قوائمهم، بحيث من المفترض أن تبدأ بالعمل في 25 أكتوبر.

وتغطي خدمة المصادقة أشهر أنماط الأحذية الرياضية والعلامات التجارية، مع توسعها بحلول أوائل عام 2021 لتشمل جميع الأحذية الرياضية المباعة بأكثر من 100 دولار عبر منصة (eBay) في الولايات المتحدة.

وتُعد الأحذية الرياضية القابلة للتحصيل بمثابة نشاط تجاري كبير.

وتشير المعلومات إلى أن بعض الأحذية يقتصر وجودها على بضعة آلاف أو حتى عشرات الأزواج، مما يعني أن الإصدارات الشائعة يمكن بيعها بما يصل إلى آلاف أو حتى عشرات الآلاف من الدولارات.

ويعني هذا أن المنتجات المقلدة أصبحت رائجة في السوق، حيث صادر ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في حادثة واحدة من العام الماضي أكثر من 14000 حذاء نايك (Nike) مزيف تم شحنها من الصين إلى لوس أنجلوس.

واستكشفت بعض الشركات الحلول التقنية لهذه المشكلة، إلا أن الفحص المادي هو الطريقة الأكثر موثوقية لضمان أن الأحذية الرياضية أصلية.

وقد تصل عمليات الفحص المادي هذه إلى تفاصيل صغيرة، مثل حساب عدد الغرز ضمن الأحذية.

وتقدم المزيد من الأسواق التي تركز على الأحذية الرياضية، مثل (StockX) و (GOAT)، خدمات المصادقة، مما أعطاها سابقًا ميزة على منصة (eBay).

وكما هو الحال مع خدمة المصادقة على الساعات التي تم الإعلان عنها سابقًا، فقد عقدت (eBay) شراكة مع شركة (Sneaker Con) الخارجية للمصادقة.

وعند إجراء عملية بيع، يشحن المشتري الأحذية الرياضية إلى منشأة مصادقة حيث يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للاسم والوصف والصور.

وإذا اجتازت الأحذية الرياضية عملية الفحص، يتم إرفاق علامة (eBay) بهم، ويتم إرسالها إلى المشتري.

وتغطي العملية نفسها المرتجعات، وذلك لمنع المشترين من محاولة إعادة أحذية رياضية مزيفة للبائعين.

وتقول منصة (eBay): إنها باعت ما يقرب من 6 ملايين زوج من الأحذية الرياضية العام الماضي، وذلك بالرغم من عدم وجود خدمة مصادقة للأحذية الرياضية حينها.

وتأمل المنصة بجذب المزيد من محبي الأحذية الرياضية من خلال خدمة المصادقة الجديدة وعدم وجود رسوم بائع للأحذية الرياضية المباعة بأكثر من 100 دولار.





