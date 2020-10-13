هل يجب عليك شراء هاتف Galaxy S20 في Prime Day ؟

هاتف Galaxy S20 ليس رخيصًا، ويتميز بسعر تجزئة مرتفع للغاية يبلغ 1000 دولار، إنه يبرر سعره المرتفع بالعديد من المزايا والمواصفات المتطورة، لكن يتوفر Galaxy S20 بسعر أقل خلال Prime Day لهذا العام، وعلى وجه التحديد، يمكنك استلامه الآن مقابل 750 دولارًا فقط.

هذا الخصم الذي يحصل عليه الهاتف في Prime Day ليس أفضل بكثير من العروض الأخرى التي رأيناها خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن هذا لا يقلل من حقيقة أن السعر الآن رائع ومن الممكن دفعه مقابل أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

ليس هناك شك في أن الخصم في Prime Day يستحق الحديث عنه، ولكن ماذا عن الهاتف نفسه؟ باعتباره هاتف أندرويد رائد في عام 2020، هل ما زال يستحق كل هذا العناء؟

قد لا يكون Galaxy S20 هو أحدث هاتف في مجموعة سامسونج، لكنه لا يزال يحتوي على كل ما يمكن أن تطلبه في هاتف أندرويد المتطور.

واحدة من أفضل مزايا Galaxy S20 هي شاشته، حيث يتم التعامل مع شاشة AMOLED مقاس 6.2 بوصة بدقة Quad HD + ومعدل تحديث 120 هرتز، كما نقدر أيضًا حجم الهاتف الذي يسهل استخدامه بيد واحدة.

ويأتي الهاتف مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل، حيث يمكنك التقاط بعض اللقطات الرائعة حقًا. وللحفاظ على أمان جميع صورك وملفاتك الأخرى، تحصل على سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD.

وفيما يتعلق بالمواصفات الرئيسية الأخرى، يأتي Galaxy S20 مع معالج Snapdragon 865 فائق السرعة، وذاكرة الوصول العشوائية (RAM) سعة 8 جيجابايت، وبطارية تبلغ 4000 ملي أمبير في الساعة، وكل ذلك ينتج عنه أداء سريع وتحمل طويل.

يأتي Prime Day قبل حوالي شهر من انطلاق يوم الجمعة السوداء، حيث نتوقع توفر الكثير من الصفقات التقنية خلال يوم الجمعة السوداء أيضًا، وهو ما يطرح السؤال النهائي: هل يجب عليك شراء Galaxy S20 خلال Prime Day أو الانتظار حتى يوم الجمعة الأسود؟

الجدير بالذكر أن سامسونج أعلنت عن أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة هواتف (Galaxy S20) الرائدة وهو هاتف (جالاكسي إس 20 فان إيديشين)، حيث ذكرت أن الهاتف الرائد الجديد سيقدم أهم الميزات التي يبحث عنها عشاق هواتف سلسلة Galaxy S.





