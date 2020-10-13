لعبة Doom تعمل عبر ثلاجة سامسونج بفضل xCloud

تمكن ريتشارد مالارد (Richard Mallard)، أحد مستخدمي منصة إنستاجرام، من تشغيل خدمة شركة مايكروسوفت لبث الألعاب (xCloud) عبر ثلاجة ذكية من سامسونج.

وحمل مالارد إصدار أندرويد من تطبيق (Xbox Game Pass) عبر ثلاجته الذكية من سامسونج.

ويمكن لتطبيقات أندرويد أن تعمل نظريًا عبر نظام التشغيل تايزن (Tizen) المستخدم في ثلاجات سامسونج الذكية.

ويعمل التطبيق في الوضع الرأسي عبر الثلاجة الذكية، وتظهر الألعاب بنسبة العرض إلى الارتفاع الصحيحة مع محتويات الثلاجة.

وتماشيًا مع تقليد تشغيل ألعاب (Doom) عبر أجهزة غير عادية، فقد اختار مالارد تشغيل (Doom Eternal)، وهو جزء حديث من السلسلة، عبر ثلاجة سامسونج.

وعرض أحد المستخدمين سابقًا إمكانية تشغيل لعبة (Doom) داخل (Minecraft).

وتُعد (Doom Eternal) بمثابة أول لعبة تصل إلى (Xbox Game Pass) بعد استحواذ مايكروسوفت على (ZeniMax).

وتعتبر مسألة تشغيل (xCloud) عبر ثلاجة سامسونج الذكية أمرًا ممتعًا، لكنها تعني أيضًا أن خدمة بث الألعاب من مايكروسوفت متاحة عبر الثلاجة قبل إطلاقها عبر جهاز آيباد أو آيفون.

وحظرت شركة آبل سابقًا خدمات، مثل (xCloud) و (Stadia) من (iOS) و (iPadOS)، لكنها عدلت حديثًا سياساتها.

وسمحت آبل لمايكروسوفت وغيرها بتجميع الألعاب السحابية في تطبيقات منفصلة عبر متجر التطبيقات (App Store).

ولا يوجد مثل هذا القيد ضمن أندرويد، مما يسمح بتشغيل (xCloud) عبر مجموعة متنوعة من الهواتف والأجهزة اللوحية والثلاجات الذكية.

ولم تكترث مايكروسوفت بالتغييرات الأخيرة في سياسة الألعاب السحابية من آبل، ونتيجة لذلك، أصبح إطلاق (xCloud) المحتمل لأجهزة آيفون وآيباد في طي النسيان.

وتطور الشركة الآن حلًا مباشرًا قائمًا على المتصفح لجلب (xCloud) إلى (iOS) في أوائل عام 2021.

وخلال اجتماع حديث، كشف رئيس قسم الألعاب في مايكروسوفت، فيل سبنسر (Phil Spencer)، عن تطوير حل (xCloud) المستند إلى المتصفح لتجاوز قيود آبل.

ووعد مالارد متابعيه بنشر فيديو كامل عن الإنجاز في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولم يذكر سبنسر الثلاجات الذكية، لكن هذا الفيديو يوضح أنها ليست مشكلة.

ومن المتوقع إصدار ألعاب إكس بوكس السحابية لأجهزة التلفاز الذكية العاملة بنظام أندرويد، وذلك بالنظر إلى الإعلان في وقت سابق من هذا العام عن تعاون سامسونج مع مايكروسوفت بشأن خدمة البث السحابي.





