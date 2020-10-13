عاجل.. آبل تعلن رسميًا عن هاتفي “آيفون 12 برو” و”آيفون 12 برو ماكس”

أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء خلال حدث Hi Speed عن هاتفي (آيفون 12 برو) و(آيفون 12 برو ماكس)، وذلك بالإضافة إلى هاتفي (آيفون 12)، و(آيفون 12 ميني.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية عن الهاتفين: “يتميز أفضل هواتف آيفون على الإطلاق بمعالج A14 Bionic القوي، وتصميم جديد تمامًا مع (درع السيراميك) Ceramic Shield، ونظام كاميرا احترافي، والماسح الضوئي LiDAR، وأكبر شاشة Super Retina XDR على الإطلاق في هواتف آيفون”.

وعلى غرار هاتفي (آيفون 12)، و(آيفون 12 ميني)، يمتاز هاتفا (آيفون 12 برو)، و(آيفون 12 برو ماكس) بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى تصميم ذي حافات مسطحة. ولكنهما يمتاز بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ويقدم هاتف (آيفون 12 برو) – الذي يأتي بسماكة 7.4 ملم ويزن 189 جرامًا – شاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصات وبدقة 2532×1170 بكسلًا مع كثافة 460 بكسلًا في البوصة، وهي تدعم تقنية +HDR10، ومستوى سطوع قدره 1200 شمعة، بالإضافة إلى تقنية Dolby Vision.

ويحتوي الهاتف معالج A14 Bionic السداسي النوى، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات تشترك كلها في الدقة البالغة 12 ميجابكسل، ولكنها تختلف في قدرات التصوير، إذ تأتي الرئيسية منها مع فتحة عدسة f/1.6، وتدعم تقنية التثبيت البصري، في حين تأتي الثانية مع فتحة عدسة f/2.0، وهي مخصص لتصوير العمق مع معدل تقريب بصري قدره 2x، بالإضافة إلى تقنية التثبيت البصري. أما الكاميرا الثالثة المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، فهي تأتي مع فتحة عدسة f/2.4.

ويأتي الهاتف مع حساس للتصوير الثلاثي الأبعاد LiDAR الذي يعزز قدراته في مجال الواقع المعزز. ويمكن لكاميرات الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية للهاتف، فهي أيضًا تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وإلى جانبها، هناك حساس للتصوير الثلاثي الأبعاد لدعم تقنية Face ID.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الفضي، والجرافيتي، والذهبي، والأزرق. وسيُباع بسعر يبدأ من 1,000 دولار أمريكي، وسيُفتح باب الطلب الأولي عليه اعتبارًا من 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على أن يبدأ شحنه اعتبارًا من 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

أما هاتف (آيفون 12 برو ماكس)، فهو يقدم المواصفات ذاتها، ولكن شاشته تأتي بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2778×1284 بكسلًا مع كثافة 458 بكسلًا في البوصة.

وسيتوفر هذا الهاتف بسعر يبدأ من 1,099 دولارًا أمريكيًا، وسيُفتح باب الطلب الأولي له اعتبارًا من 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، على أن يبدأ الشحن اعتبارًا من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.





