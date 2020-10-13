عاجل.. آبل تعلن رسميًا عن هاتف آيفون 12

أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء خلال حدث Hi Speed رسميًا عن الجيل الأحدث من هواتف (آيفون 12) التي تمتاز عن سابقاتها بدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك): إن شبكات الجيل الخامس 5G ستمنح المستخدمين مع آيفون الجديد سرعات أعلى، ووقت استجابة أقل، والخصوصية والأمان، نظرًا لأن المستخدم لن يحتاج إلى الاتصال بشبكات (واي-فاي) الأقل أمنًا.

ويأتي هاتف (آيفون 12) الجديد بخمسة ألوان، وهي: الأخضر، والأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسود. وكما ذكرت التسريبات خلال المدة الماضية، يأتي الهاتف مع هيكل من الألومنيوم بحافات مسطحة.

وقالت الشركة: إن الهاتف يمتاز بـ “تقنيات جديدة في شكل أصغر”. كما قالت: إنه أنحف بنسبة 11 في المئة، وأصغر بنسبة 15 في المئة، وأخف وزنًا بنسبة 16 في المئة، وذو حافات أصغر مقارنة بهاتف (آيفون 11).

ويقدم (آيفون 12) الجديد شاشة من نوع Super Retina XDR – وهو الاسم الذي تطلقه آبل على شاشات OLED المعروفة. وتأتي الشاشة بدقة 2532×1170 بكسلًا، مع كثافة بكسلات قدرها 460 بكسلًا في البوصة، أي ضعف كثافة هواتف (آيفون 11).

وتمتاز الشاشة بدعم تقنية HDR 10، وبمستوى سطوع قدره 1200 شمعة، وتقنية الصورة Dolby Vision، وتقنية HLG. وتمتاز الشاشة بأنها محمية بـ ” درع من السيراميك” الذي يتفوق من حيث المتانة على أي زجاج حماية في أي هاتف ذكي آخر.

ويحتوي الهاتف الجديد معالج A14 Bionic الذي يستخدم تقنية 5 نانومتر وهو أسرع بنسبة 40 في المئة مقارنةً بمعالج A13 Bionic. وهو يحتوي وحدة معالجة مركزية CPU سداسية النوى، ووحدة معالجة رسوميات GPU رباعية النوى.

يُذكر أن معالج A14 Bionic – الذي يحتوي محركه العصبي على 16 نواة، ويمكنه إجراء 11 تريليون عملية في الثانية – هو ذاته الموجود في حاسوب الشركة اللوحي الأحدث (آيباد أير) iPad Air.

ويقدم (آيفون 12) كاميرتين خلفيتين، الأولى بدقة 12 ميجابكسل للتصوير العريض مع فتحة عدسة f/1.6 وتقنية التثبيت البصري، والأخرى للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وهي أيضًا بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتمتاز الكاميرا بميزة Smart HDR 3.

ويمتاز الهاتف بدعم تقنية الشحن السريع مع ميزة MagSafe التي تستخدم مغناطيسًا لمحاذاة أجهزة الشحن تلقائيًا من أجل الشحن الأمثل. وهي تدعم حتى 15 واط. وتستخدم مقياس المغناطيسية للتعرف على الملحقات.

وقالت آبل: إن (آيفون 12) لن يأتي مع شاحن داخل الصندوق، ولكنه يأتي مع كابل USB-C ويستخدم تقنية Lightning. وسيتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 799 دولارًا أمريكيًا.





