عاجل… آبل تعلن رسميًا عن هاتف “آيفون 12 ميني”

أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء رسميًا خلال حدث Hi Speed – إلى جانب هاتف (آيفون 12) – عن نسخة أصغر من الهاتف باسم (آيفون 12 ميني) iPhone 12 mini.

وقالت الشركة: إن (آيفون 12 ميني) أصغر من هاتف (آيفون 8) الذي يمتلك شاشة بقياس 4.7 بوصات، ولكنه يقدم شاشة أكبر بقياس 5.4 بوصات، مع تصميم من الألمنيوم مع حافات مسطحة. وهو يدعم تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي.

وفيما عدا عن الحجم الأصغر، يقدم الهاتف الجديد المواصفات ذاتها التي يقدمها هاتف (آيفون 12)، ويشمل ذلك: شاشة Super Retina XDR، والكاميرتين الخلفيتين بدقة 12 ميجابكسل، ومقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

ويأتي الهاتف – الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G – محميًا بطبقة من “الدرع السيراميكي”، والقدرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية. وتمتاز الشاشة بدعم تقنية HDR 10، وبمستوى سطوع قدره 1200 شمعة، وتقنية الصورة Dolby Vision، وتقنية HLG.

ويحتوي الهاتف الجديد معالج A14 Bionic الذي يستخدم تقنية 5 نانومتر وهو أسرع بنسبة 40 في المئة مقارنةً بمعالج A13 Bionic. وهو يحتوي وحدة معالجة مركزية CPU سداسية النوى، ووحدة معالجة رسوميات GPU رباعية النوى.

ويتوفر الهاتف – الذي تقول الشركة: إنه أصغر هواتف الجيل الخامس 5G في العالم وأخفها وزنًا – بسعر يبدأ من 699 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك) قال خلال الحدث: إن شبكات الجيل الخامس 5G ستمنح المستخدمين مع آيفون الجديد سرعات أعلى، ووقت استجابة أقل، بالإضافة إلى الخصوصية والأمان، نظرًا لأن المستخدم لن يحتاج إلى الاتصال بشبكات (واي-فاي) الأقل أمنًا.





