خرائط جوجل تحصل على رموز جديدة للمركبات.. إليك كيفية استخدامها

يجب أن تصل المزايا الجديدة إلى تطبيق خرائط جوجل في نظام أندرويد قبل وصولها إلى التطبيق في نظام iOS، ولكن مثل العديد من تطبيقات جوجل، تصل المزايا إلى iOS أولاً، ثم تأتي إلى أندرويد لاحقًا. وأحدث تغيير من هذا القبيل هو تغيير رموز المركبات الجديدة، التي تمت إضافتها الآن إلى إصدار أندرويد من خرائط جوجل.

ربما لم تعرف أبدًا أن هذا كان خيارًا ضمن خرائط جوجل على الإطلاق، فالميزة مدفونة نوعًا، ولقد تمكنا من تغيير رمز السيارة على نظام التشغيل iOS منذ فترة طويلة – من المحتمل أن تكون بضع سنوات – ولكنها كانت متاحة فقط لبعض الإصدارات التجريبية من تطبيق الخرائط.

يبدو الآن كما لو أنه تمت إضافة رموز المركبات الجديدة بهدوء مع أحدث إصدار من خرائط جوجل (الإصدار 10.52.2) لنظام التشغيل أندرويد (عبر التطور التلقائي)، مما يتيح لك تخصيص رمز سيارتك من (السهم) القياسي إلى سيارة حمراء وسيارة دفع رباعي صفراء و شاحنة بيك اب خضراء. وأولئك الذين كانوا يشغلون الإصدار التجريبي من خرائط جوجل ولديهم هذه الميزة ربما لم يعرفوا حتى أنه يمكنهم تغيير الرمز على الإطلاق.

لتغيير رموز المركبات الجديدة، تحتاج إلى بدء الملاحة، بعد ذلك، يمكنك النقر فوق رمز السهم وستتيح لك قائمة منبثقة صغيرة تغيير رمز السيارة وفقًا لذلك، إن هذه الميزة تعمل تمامًا بالطريقة ذاتها التي تعمل بها على هواتف آيفون بالفعل، لكن الأيقونة ستظهر فقط عند بدء القيادة، ولم تؤكد جوجل هذا التغيير حتى الآن، ولا تزال صفحات الدعم الرسمية تدرج هذه الميزة كإضافة لجهاز آيباد أو هاتف آيفون فقط.

عندما تبدأ القيادة، سترى رمز السيارة الصغير ثلاثي الأبعاد يدور ويتحرك في الوقت الفعلي تمامًا مثل السهم العادي في خرائط جوجل، إنه ليس أكبر تغيير في واجهة المستخدم، ولكنه تعديل صغير لطيف ونحن على يقين من أنه سيجلب بعض الفرح خلال استخدام الخرائط.

الجدير بالذكر أن صور القمر الصناعي اليوم تعد واحدة من أكثر المزايا شيوعًا في خرائط جوجل كما يعد التقاط صور للعالم من الأعلى مهمة ضخمة، حيث تطابق ملايين الصور بمواقع محددة، ولكن كيف تعمل صور القمر الصناعي في الواقع؟ كم مرة يتم تحديث الصور؟ ما هي أكبر التحديات التي تواجه جلب صور القمر الصناعي إلى أكثر من مليار مستخدم؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، سيشرح لنا خبير صور الأقمار الصناعية (Matt Manolides) – المحلل الإستراتيجي للبيانات الجغرافية في شركة جوجل، الذي عمل أكثر من 14 عامًا في الشركة آلية – عمل القمر الصناعي. حيث يمكنك الاطلاع على الموضوع كاملًا من هنا.





