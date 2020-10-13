حدث Hi Speed.. كل ما نتوقع أن تعلن عنه آبل اليوم

ساعات قليلة وسينطلق حدث شركة آبل (Hi Speed) للكشف عن هواتف (آيفون 12) iPhone 12 المنتظرة، بالإضافة إلى عدد من منتجات آبل الأخرى، حيث سيبدأ بث الحدث اليوم في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيُبثّ عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) المستمرة. مع الإشارة إلى أن الشركة اعتادت على عقد الحدث في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

إليك أبرز التوقعات عن حدث Hi Speed للكشف عن هواتف (آيفون 12) iPhone 12 المنتظرة:

1- أربع طرز من هاتف آيفون 12:

سيركز حدث (Hi Speed) بشكل أساسي على تشكيلة هواتف آيفون 12 الجديدة كليًا، حيث من المتوقع أن تعلن آبل عن أربعة طرز جديدة من هاتف آيفون 12، بأحجام شاشة تبدأ من 5.4 بوصات إلى 6.7 بوصات وبأسعار تبدأ من 699 دولارًا إلى 1099 دولارًا، كما أشارت التسريبات على مدار الشهور الماضية.



فيما يتعلق بالتصميم، من المتوقع أن تأتي تشكيلة هواتف آيفون 12 بهيكل يشبه طرز آيفون 4 وآيفون 5، وهذا يعني أنه يمكننا توقع تصميم يأتي بحواف مسطحة، كما ستتميز جميع الطرز الجديدة من آبل بشاشات من نوع OLED لأول مرة، وستطلق الشركة على هذه الشاشات الجديدة اسم (Super Retina XDR).

2- شواحن لاسلكية جديدة:

مع أن آبل قامت بإلغاء خططها لتطوير الشاحن اللاسلكي الخاص بها الذي يحمل اسم (AirPower) في عام 2019 لمخاوف تتعلق بالجودة، إلا أن العديد من الشائعات تذكر أن الشركة على ربما ستكف في حدث Hi Speed عن شواحن لاسلكية جديدة.



حيث يُقال إن أجهزة الشحن اللاسلكية الجديدة من آبل تستخدم نظامًا مغناطيسيًا من نوع ما، كما ورد أن شركة آبل ستحيي العلامة التجارية الشهيرة (MagSafe) من خلال إصدار اثنين من أجهزة الشحن الجديدة مع هواتف آيفون 12 المنتظرة.

ووفقًا للشائعات، ستصدر آبل نسختين من أجهزة الشحن اللاسلكية المغناطيسية هذا العام، وهما: MagSafe Charger و MagSafe Duo Charger هذا يعني أننا ربما سنرى شاحن MagSafe أصغر يمكنه شحن جهاز واحد فقط، وآخر أكبر قليلاً لدعم شحن جهازين معًا.



3- سماعات رأس لاسلكية أكثر ذكاءً:

منذ أكثر من عام ظهرت الكثير من التقارير التي تُشير إلى أن آبل في طريقها لإطلاق سماعات رأس ستحمل اسم (AirPods Studio) بشكل منفصل عن العلامة التجارية Beats، حيث من المتوقع أن تضم هذه السماعات الكثير من الميزات الذكية، مثل: احتواءها على عدد من أجهزة الاستشعار التي يمكنها اكتشاف كيفية ارتدائها، وإعادة توجيه قنوات الصوت اليسرى واليمنى لتتناسب مع بعضها البعض.

بالإضافة إلى قدرتها على اكتشاف كون سماعات الرأس موجودة على رأسك أو رقبتك لتشغيل الموسيقىأو إيقافها بشكل مؤقت، تمامًا مثل: اكتشاف عدم وجود سماعة (AirPods) في الأذن، وستُكلف 349 دولارًا للطراز الرياضي المنخفض المستوى، وما يصل إلى 599 دولارًا للطراز الفاخر المصنوع من الجلد والمعدن.

4- جهاز AirTag لتعقب العناصر المفقودة:

أوضحت العديد من التقارير أن آبل في طريقها لتطوير أداة صغيرة يمكن وضعها على العناصر التي تُفقد بسهولة مثل: مفاتيح السيارة، وجهاز التحكم بالتلفاز، لمساعدتك في العثور عليها بسهولة بواسطة هاتف آيفون من خلال تطبيق Find My، ومن المتوقع أن تُعلن آبل عن هذه الأداة المسمى AirTag في حدث Hi Speed.

5- إصدار جديد من جهاز HomePod بسعر أقل:

أطلقت آبل خلال عام 2017 لأول مرة المكبر الصوتي HomePod في الأسواق للمنافسة مع جوجل وأمازون في سوق مكبرات الصوت الذكية، ولكن رغم هذا فإنها لم تستطع أن تنافس بشكل جدي في هذا السوق، وهذا نتيجة لارتفاع ثمن الجهاز والذي بلغ (350) دولارًا.

وفي هذا العام؛ ظهرت تقارير تذكر أن آبل في طريقها لإطلاق إصدار جديد من جهاز HomePod بسعر أقل لجذب المستخدمين، وفي الوقت نفسه أخذِ حصة من السوق الذي تتفوق فيه شركتا جوجل وأمازون بشكل واضح.





