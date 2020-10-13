YouTube Music تعمل بسهولة عبر جهاز التلفاز

أعلنت منصة يوتيوب عن عدد من التحديثات لخدمة يوتيوب ميوزك (YouTube Music) للتأكد من أن الخدمة جاهزة للعمل والمنافسة.

وتشمل التحديثات تطبيق الخدمة (YouTube Music TV) لأجهزة التلفاز العاملة بنظام التشغيل (Android TV) وجهاز البث الجديد (Chromecast with Google TV).

وقالت الشركة في تدوينة: يمكن لمستخدمي (YouTube Music) الآن الوصول إلى قوائم التشغيل المحفوظة والأغاني المفضلة في مكتباتهم المتاحة بالنسبة لجميع أجهزة التلفاز الذكية.

وتظهر الخيارات في علامة التبويب يوتيوب ميوزك داخل تطبيق (YouTube TV)، كما يتضمن التحديث أيضًا عناصر مرئية جديدة لإظهار الألبومات والأعمال الفنية لقائمة التشغيل.

وجاء في التدوينة: نحن نعمل بجد لجلب المزيد من الميزات إلى (YouTube Music)، وسيتمكن مستخدمو يوتيوب ميوزك الذين ليس لديهم حسابات مدفوعة في الأشهر المقبلة من مواصلة تشغيل الموسيقى في الخلفية بعد الخروج من التطبيق.

وأصبح بإمكان مستخدمي أجهزة التلفاز العاملة بنظام التشغيل (Android TV) الوصول إلى تحميلات الموسيقى مباشرة في المكتبة.

وهناك أيضًا واجهة تشغيل جديدة “قيد التشغيل الآن” تبدو مشابهة لما تراه على الهاتف الذكي، وهي مصممة لتضمين المعلومات ذات الصلة، مثل اسم الفنان، بالإضافة إلى عرض شريط التقدم أثناء تشغيل الأغنية.

وبالنسبة للأجهزة المزودة بشاشة (Android TV) الرئيسية، سيتمكن الأشخاص أيضًا من استخدام صف (YouTube Music) جديد لتسهيل التصفح دون الحاجة إلى الانتقال إلى التطبيق نفسه.

وتم إطلاق يوتيوب ميوزك في 2018، وحصلت الخدمة – في ظل توسيع يوتيوب لها – على عدد من التحديثات الخاصة بأجهزة التلفاز والأجهزة المحمولة والحواسيب المكتبية.

وسمحت يوتيوب في الآونة الأخيرة للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مدفوعة بإرسال الأغاني إلى مكبرات الصوت المنزلية الذكية، كما سمحت لمستخدمي (Google Play Music) بنقل أغانيهم إلى يوتيوب ميوزك.

ومن المتوقع حصول الخدمة على المزيد من التغييرات قريبًا بالنسبة لأجهزة التلفاز حيث تحل يوتيوب ميوزك قريبًا محل (Google Play Music).

يذكر أن جوجل أضافت علامة تبويب يوتيوب ميوزك لأول مرة إلى تطبيق يوتيوب الرئيسي في شهر يوليو، وتشبه علامة التبويب الصفحة الرئيسية التي تراها عند استخدام التطبيق على الهاتف أو الويب.





