تسريب تشكيلة iPhone 12 بالكامل قبل حدث Hi Speed اليوم

قبل حدث Hi Speed اليوم الذي سيتم فيه الكشف عن هواتف iPhone 12 شارك المسرب (Evan Blass) ما يبدو أنه صور لهواتف iPhone 12 مع ألوانها الجديدة.

ومن المرجح أن تعلن شركة آبل عن أربعة طرز جديدة من iPhone 12:

آيفون 12 ميني سيأتي مع شاشة بمقاس 5.4 بوصات.

آيفون 12 سيأتي مع شاشة بمقاس 6.1 بوصات.

آيفون 12 برو سيأتي مع شاشة بمقاس 6.1 بوصات.

آيفون 12 برو ماكس سيأتي مع شاشة بمقاس 6.7 بوصات.

تُظهر الصور المسربة من قبل (Evan Blass) تشكيلة هواتف آبل المنتظرة بالكامل، حيث سيتوفر هاتف آيفون 12 وهاتف آيفون 12 ميني باللون الأسود والأزرق والأخضر والأحمر والأبيض. وسيتوفر هاتف آيفون 12 برو وهاتف آيفون 12 برو ماكس باللون الأزرق والذهبي والجرافيت والفضي.

تُظهر الصور أيضًا الماسح الضوئي (LiDAR) الجديد على ظهر طرازات آيفون 12 برو، بالإضافة إلى التصميم الجديد ذو الألواح الشبيهة بجهاز (iPad Pro 2018). لذلك إليك ما تقترحه الشائعات الحالية حول تشكيلة آيفون 12:

iPhone 12 mini:

الشاشة: 5.4 بوصة.

الألوان: الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر.

سعة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

iPhone 12:

الشاشة: 6.1 بوصة.

الألوان: الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر.

سعة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

الطلبات الأولية في 16/17 أكتوبر، وسيكون متاحًا في 23 و 24 أكتوبر.

السعر: يبدأ من 799 دولار.

iPhone 12 Pro:

الشاشة: 6.1 بوصة.

الألوان: الذهبي والفضي والجرافيت والأزرق.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

الطلبات الأولية في 16/17 أكتوبر، وسيكون متاحًا في 23 و 24 أكتوبر.

السعر: يبدأ من 999 دولار.

iPhone12 Pro Max:

الشاشة: 6.7 بوصة.

الألوان: الذهبي والفضي والجرافيت والأزرق.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

الطلبات الأولية في 14/13 أكتوبر، وسيكون متاحًا في 20 و 21 أكتوبر.

السعر: يبدأ من 1,099 دولار.

سيقوم فريق البوابة العربية للأخبار التقنية بتغطية حدث Hi Speed اليوم، حيث يمكنكم متابعة هذه التغطية من خلال زيارة الموقع.





