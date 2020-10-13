باناسونيك تجعل كاميرات لوميكس ككاميرات ويب

تريد شركة باناسونيك تسهيل استخدام كاميرات لوميكس (Lumix) ككاميرات ويب، مما دفعها إلى إصدار تطبيق كاميرا الويب لوميكس الرسمي.

ويتيح لك البرنامج، الذي لا يزال في المرحلة التجريبية منذ إصداره في أواخر الشهر الماضي، توصيل الكاميرا بجهاز ماك أو يندوز والتعرف عليها كمصدر فيديو في تطبيقات، مثل (Google Meet) و (Zoom) و (Microsoft Teams).

ويحل برنامج باناسونيك الرسمي محل الطريقة البديلة التي قدمتها الشركة في شهر يونيو.

وكان حل باناسونيك ضروريًا بسبب نقص كاميرات الويب خلال الأشهر الأولى لوباء فيروس كورونا، لكنه كان معقدًا كثيرًا مقارنةً بالتطبيق الأصلي.

وكان الحل يتطلب منك استخدام طريقة باناسونيك لإزالة الواجهة المتراكبة لتطبيق الربط ثم توجيه البث المباشر من الكاميرا عبر وسيط، مثل (OBS).

ويلغي التطبيق الرسمي الجديد كل هذه الأمور، ويمكنك التوجه إلى موقع باناسونيك لتنزيله، مع وجود دليل حول تثبيته واستخدامه.

ويمكنك الآن توصيل كاميرا لوميكس عبر منفذ (USB) بجهاز الحاسب، ويساعد تطبيق (Lumix Webcam Software) جهاز الحاسب في التعرف عليها كمصدر خارجي للكاميرا لاستخدامها في تطبيقات مؤتمرات الفيديو دون الحاجة إلى وسيط.

وتحتاج إلى كاميرا لوميكس مدعومة، ويجب عليك مراجعة الرسم البياني الذي وضعته باناسونيك عبر موقعها الإلكتروني، والذي يوضح بالتفصيل منصات مؤتمرات الفيديو التي تعمل معها الكاميرات بشكل أفضل.

ويتيح التطبيق لمستخدمي باناسونيك ما أتاحته كانون وفوجي وسوني ونيكون للعملاء عبر إعداد الكاميرا الاحترافية بسرعة وسهولة ككاميرا ويب باستخدام كابل (USB) فقط.

وكما هو الحال مع برامج كاميرات الويب التجريبية الأخرى من شركات، مثل كانون، فإن التطبيق لا يزال في مرحلة التطوير من الناحية التقنية، ويمكن ظهور بعض الأخطاء التي لا تزال بحاجة إلى حل.

وتقول باناسونيك: إن الغرض من التطبيق هو تقديم برنامج كاميرا ويب شامل لاستخدام كاميرات لوميكس ككاميرا ويب لأغراض، مثل البث المباشر أو مؤتمرات الفيديو.

وفيما يلي القائمة الكاملة لنماذج لوميكس التي تعمل مع البرنامج حتى الآن:

باناسونيك لوميكس S1H.

باناسونيك لوميكس S1R.

باناسونيك لوميكس S1.

باناسونيك لوميكس S5.

باناسونيك لوميكس GH5S.

باناسونيك لوميكس GH5.

باناسونيك لوميكس G9.

باناسونيك لوميكس G100 (قريبًا).





