أمازون تواجه إضرابات ألمانية خلال Prime Day

تواجه شركة أمازون إضرابات عمالية في ألمانيا خلال حدث (Prime Day)، الذي عادةً ما يكون أحد أكثر أيام السنة ازدحامًا بالنسبة لعملاقة التجارة الإلكترونية.

ومن المقرر أن يشارك عمال المستودعات في مدن لايبزيغ، وباد هيرسفيلد، وراينبرغ، وفيرن، وغرابن، وكوبلنز في الإضرابات التي تنظمها نقابة العمال الألمانية فيردي.

وقال متحدث باسم أمازون: إن العملاء سيظلون يتلقون طلباتهم في الوقت المحدد وإن الإضرابات لن يكون لها أي تأثير على وقت التسليم الخاص بشركة أمازون.

ويحدث الإضراب، الذي ينظم يومي الثلاثاء والأربعاء، لأن النقابة وأعضائها يعتقدون أن عمال أمازون يستحقون رواتب أفضل وظروف عمل ومزيدًا من الاحترام.

وفي حين أن العدد الدقيق للمتظاهرين غير معروف، قال سكرتير نقابة فيردي أندريه شير (Andre Scheer): إنه يعتقد أن آلاف الموظفين سيشاركون.

وينتظر العديد من عملاء أمازون حلول حدث (Prime Day) قبل طلب المنتجات التي يريدونها من المنصة للتمتع بالخصومات المتاحة في جميع المجالات.

وبينما يندفع المشترون إلى أمازون لإجراء عمليات شراء، تكون مستودعات الشركة مشغولة أكثر من المعتاد.

وأضاف المتحدث باسم أمازون: نحن نقدم رواتب ممتازة ومزايا ممتازة وفرص ممتازة للنمو الوظيفي، وذلك أثناء العمل في بيئة عمل آمنة وحديثة.

وقالت نقابة العمال الألمانية فيردي في بيان صحفي: إنها تشعر بالقلق أيضًا بشأن طرق التجسس التي يُزعم أن أمازون تستخدمها لتضييق الخناق على النشطاء العماليين.

وحذفت أمازون وظيفتين من وظائف محللي الاستخبارات في شهر سبتمبر، ووفقًا للمعلومات، فقد تضمنت الوظائف مراقبة التهديدات المختلفة التي تتصورها أمازون، ومن ضمنها النقابات العمالية.

وقال أورهان أكمان (Orhan Akman)، المتخصص في قطاع البيع بالتجزئة والطلبات البريدية في فيردي: من غير المقبول أن تنتهك شركة القانون.

وكتب أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى رئيس أمازون (جيف بيزوس) في 7 أكتوبر يسألون عن كون شركته توظف عملاء استخبارات للتجسس على النقابيين والموظفين.

وقال متحدث باسم أمازون في ذلك الوقت: لم يكن منشور الوظيفة وصفًا دقيقًا للدور، وقد تم عن طريق الخطأ، وتم تصحيحه منذ ذلك الحين.

وقالت كريستي هوفمان (Christy Hoffman)، الأمين العام لاتحاد (UNI) العالمي، في بيان: عمال أمازون في ألمانيا يطالبون بأجور أفضل وظروف عمل لائقة.

وأضافت هوفمان: فشلت أمازون في ضمان سلامة العمال، ونخشى أن يؤدي تدفق الطلبات والوتيرة المرهقة في حدث (Prime Day) إلى جعل الوضع أسوأ.

ودخل عمال أمازون في ألمانيا في إضراب في شهر يونيو بعد أن ثبتت إصابة الموظفين في العديد من المراكز اللوجستية بفيروس كورونا، كما حدثت إضرابات مماثلة في الولايات المتحدة.





