أمازون السعودية.. أفضل الخصومات على أجهزة كيندل 

بدأ اليوم حدث التسوق الخاص بموقع أمازون (Prime Day) لذلك يوجد الكثير من العروض والخصومات على بعض المنتجات والأجهزة، ولكن يعتبر هذا الحدث أفضل وقت في العام لشراء الأجهزة التي تنتجها شركة أمازون نفسها، ومنها: أجهزة (كيندل) Kindle المخصصة لقراءة الكتب الإلكترونية.

إذا كنت تخطط لشراء جهاز كيندل جديد، فإليك أفضل الخصومات التي يمكنك الحصول عليها في موقع أمازون السعودية:

1- جهاز Kindle Oasis (الجيل العاشر):

يتميز الجيل العاشر من جهاز ( Kindle Oasis ) بتصميمه الأنيق والمختلف تمامًا عن أجهزة كيندل التي تقدمها أمازون، فهو يحتوي على مساحة أفقية في الجانب الأيمن تضم زرين للتنقل بين صفحات الكتاب بسهولة.

الشاشة: يأتي الجهاز بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، بدقة 300 بكسل في البوصة الواحدة، وتحتوي 25 مصباح LED لجعلها تتوهج بشكل متساوٍ، وهو ضعف العدد الموجود في الإصدار السابق من الجهاز نفسه.

يدعم Kindle Oasis إضاءة قابلة للتكيف، حيث يقوم تلقائيًا بضبط سطوع الشاشة وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة لتوفير تجربة قراءة جيدة في أي ضوء.

سعة التخزين الداخلية: 8 أو 32 جيجابايت.

البطارية: تستمر حتى 6 أسابيع بشحنة واحدة، ولكن يختلف عمر البطارية بناءً على إعدادات الإضاءة، واستخدام اتصال الواي فاي.

يدعم الجهاز اتصال الواي فاي.

يدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX8، مما يتيح لك الاستمتاع بالقراءة على الشاطئ، أو بجانب المسبح دون الخوف على الشاشة من الماء.

باستخدام حساب أمازون، يمكنك الوصول إلى أكثر من مليون كتاب إلكتروني بلغات مختلفة من بينها: اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، و 40 لغة أخرى.

اللون: الأسود.

الخصم: 23%.

السعر: يتوفر الجهاز إصدار 32 جيجابايت بسعر 1199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 23%، أي بسعر 929 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

كما يتوفر إصدار 8 جيجابايت بسعر 1089 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 22%، أي بسعر 849 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- جهاز Kindle Paperwhite (الجيل العاشر):

يُعتبر الجيل العاشر من جهاز ( Kindle Paperwhite ) أحد أفضل أجهزة كيندل التي يمكنك شراؤها، حيث يأتي بتصميم أنيق أنحف وأخف من الإصدارات السابقة، وشاشة (خالية من الوهج) glare-free حتى تتمكن من القراءة بشكل مريح لساعات.

الشاشة: تعمل باللمس مقاسها 6 بوصات، بدقة 300 بكسل في البوصة الواحدة، مع إضاءة مدمجة قابلة للضبط لتسهيل القراءة في ظروف الإضاءة المنخفضة، أو في ضوء الشمس الساطع.

مساحة التخزين الداخلية: 8 أو 32 جيجابايت.

يدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX8.

البطارية: قد تستمر في العمل لمدة تصل إلى 6 أسابيع بشحنة واحدة، ولكن هذا يعتمد على إعدادات الإضاءة الخاصة بك.

يدعم الجهاز اتصال الواي فاي.

اللون: الأسود.

الخصم: 26%.

السعر: يتوفر الجهاز إصدار 32 جيجابايت بسعر 699 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 26%، أي بسعر 519 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

كما يتوفر إصدار 8 جيجابايت بسعر 579 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 24%، أي بسعر 439 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- جهاز Amazon Kindle الجيل العاشر إصدار 2019:

الشاشة: تعمل باللمس مقاسها 6 بوصات وتدعم ميزة الإضاءة المدمجة القابلة للضبط نفسها الموجودة في جهاز (Paperwhite) السابق، ولكن دقتها أقل، حيث تصل إلى 167 بكسلًا في البوصة الواحدة.

مساحة التخزين الداخلية: 8 جيجابايت.

البطارية: قد تستمر في العمل لمدة تصل إلى 4 أسابيع بشحنة واحدة.

الألوان: الأسود والأبيض.

الخصم: 25%.

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 399 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 25%، أي بسعر 299 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





