آبل تعلن رسميًا عن مكبر الصوت الذكي “هوم بود ميني”

أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء خلال حدث Hi Speed رسميًا عن منتجها الأحدث الذي ينضم إلى سلسلة مكبرات الصوت الذكية (هوم بود) HomePod، وهو (هوم بود ميني) HomePod Mini الذي يُعدّ نسخة مصغرة من جهاز (هوم بود) الأصلي.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن (هوم بود ميني) هو أحدث إضافة إلى عائلة (هوم بود) التي توفر صوتًا مثيرًا للإعجاب، وذكاء المساعد الرقمي (سيري) Siri لإنجاز المهام، بالإضافة إلى تجربة منزلية ذكية توفر الراحة دون تعقيد.

ويبلغ ارتفاع الجهاز نحو 8.3 سم، وتقول الشركة: إنه مليء بالتقنيات المبتكرة والبرامج المتقدمة التي تعمل معًا على تمكين الصوت الحسابي لتقديم جودة صوت مذهلة أينما تم وضعه. وسيتوفر (هوم بود ميني) باللونين الأبيض والرمادي الفلكي بسعر يبلغ 99 دولارًا.

وقالت آبل: إن (هوم بود ميني) صُمم للعمل مع خدمة (آبل ميوزيك) Apple Music، والبودكاست، ومحطات الراديو من iHeartRadio، و radio.com، وTuneIn، وفي الأشهر المقبلة سيدعم خدمات أخرى، مثل: Pandora، وAmazon Music.

ويمتاز مكبر الصوت الذكي الجديد من آبل بأنه يعمل مع النسخ الأخرى منه لبث الموسيقى، أو البودكاست إلى غرف متعددة. ومن خلال وضع نسختين من الجهاز في غرفة واحدة، يمكن إنشاء زوج ستريو من مكبرات الصوت.

وتقول الشركة: إن الجهاز يوفر تجربة صوتية غنية ومفصلة، وذلك باستخدام الصوت الحسابي لتقديم أعلى أداء. ولتحقيق ذلك، تعمل شريحة Apple S5 في الجهاز مع برنامج متقدم لتحليل الخصائص الفريدة للموسيقى وتطبيق نماذج ضبط معقدة لتحسين جهارة الصوت وضبط النطاق الديناميكي والتحكم في حركة الصوت.

ويدعم الجهاز (اختصارات سيري) التي أُنشئت على أجهزة آيفون، وآيباد، وذلك حتى يتمكن المستخدمون من مطالبة المساعد الرقمي في الجهاز من توجيه الأوامر الصوتية الجاهزة. كما يدعم الجهاز ميزة الأصوات المحيطة، ومن ذلك أصوات المطر والمدفأة ومجرى الماء وغير ذلك. ويمكن للمساعد الرقمي سيري ضبط مؤقت النوم بحيث يتوقف تشغيل الأصوات تلقائيًا.

يُذكر أن شركة آبل أعلنت خلال الحدث ذاته عن هواتف آيفون الجديدة، وهي: (آيفون 12)، و(آيفون 12 ميني)، و(آيفون 12 برو)، و(آيفون 12 برو ماكس).





