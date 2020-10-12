أعلنت مايكروسوفت عن العديد من الميزات الجديدة في إصدار متصفح (مايكروسوفت إيدج 86) Microsoft Edge 86 الموجهة للشركات والمستهلكين، حيث تأمل الشركة في زيادة حصتها في سوق متصفحات الويب والاقتراب أكثر من متصفح جوجل كروم الذي يتصدر قائمة متصفحات الويب بنسبة 62%.

ما هي الميزات الجديدة في إصدار متصفح مايكروسوفت إيدج 86؟

تهدف العديد من الميزات الجديد في متصفح مايكروسوفت إيدج إلى جعل التسوق عبر الإنترنت أسهل وأكثر خصوصية في الفترة التي تسبق موسم الأعياد حيث يتجنب معظم المتسوقين الذهاب إلى المتاجر بسبب فيروس كورونا.

حيث أعلنت مايكروسوفت في منشور رسمي في مدونتها أن إصدار مايكروسوفت إيدج 86 سيحتوي على ميزات لتسهيل التسوق عبر الإنترنت، من ضمنها ميزة تُسمى (مقارنة الأسعار) price comparison تساعدك في العثور على أفضل سعر أثناء التسوق عبر الإنترنت. حيث يمكنك بسهولة مقارنة سعر المنتج الذي تريده عبر مواقع التجارة الإلكترونية بنقرة واحدة.

كما ستجد ميزة أخرى رائعة في إصدار إيدج 86 وهي دعم المكالمات المرئية المجانية عبر سكايب عبر صفحة علامة التبويب الجديدة في المتصفح باستخدام زر (Meet Now) الخاص، حيث تتيح لك هذه الميزة إجراء مكالمات فيديو مخصصة مع العائلة والأصدقاء أو الزملاء مباشرة عبر المتصفح.

كما يحتوي متصفح إيدج الآن على أداة مضمنة للقطة الشاشة حتى تتمكن من التقاط ما تحتاجه من صفحة الويب ومشاركته مع الآخرين أو حفظه للرجوع إليه في المستقبل، ويمرر المتصفح الصفحة تلقائيًا للأسفل حتى تتمكن من الحصول على كل ما تحتاجه في لقطة واحدة للشاشة.

وتتضمن الميزات الأخرى، القدرة على حذف التنزيلات من مدير التنزيل، وإمكانية الرجوع إلى الإصدارات السابقة من المتصفح إذا كنت ترغب في ذلك، وتعيين صورك كخلفية عند فتح علامة تبويب جديدة، ورؤية اقتراحات الإكمال التلقائي عند بدء كتابة استعلام بحث في متجر الإضافات، كما يتضمن إصدار متصفح إيدج 86 دعم DNS لمزيد من الأمان.

كيف ترى مايكروسوفت أمان وخصوصية إصدار متصفح إيدج 86 مقارنةً بمتصفح جوجل كروم؟

تفاخرت مايكروسوفت بأمان وخصوصية متصفحها مقارنةً بمتصفح كروم من جوجل، مستشهدة بالأرقام المفصلة في تقرير NSS Labs حول زيادة عمليات التصيد الاحتيالي نتيجة لتفشي فيروس كورونا وموسم العطلات الذي يقترب.

حيث قال نائب شركة مايكروسوفت: “إن متصفح مايكروسوفت إيدج أكثر أمانًا من متصفحات جوجل كروم وفايرفوكس، من خلال توفير حماية أفضل ضد التصيد الاحتيالي وهجمات البرامج الضارة في ويندوز 10، كما يتمتع المتصفح أيضًا بميزات خصوصية قوية، من ضمنها: أداة منع التتبع وعناصر التحكم في أمان العائلة”.





