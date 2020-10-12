في بعض الأحيان نجد أنه هناك عدة أسباب تجعلك ترغب في إعادة تعيين هاتف iPhone SE الخاص بك، مثل: ظهور بعض مشاكل الأداء في واجهة المستخدم، أو عدم استجابة أحد التطبيقات وعدم قدرتك على الرجوع إلى الشاشة الرئيسية، أو حتى إذا أردت بيع هاتفك وفي هذه الحالة، قد ترغب في إعادة تعيينه وحذف جميع بياناتك.

إليك كيف يمكنك إعادة تعيين هاتف iPhone SE الخاص بك بسهولة؟

قبل القيام بذلك، يجب عليك أولًا حفظ نسخة احتياطية من جميع بيانات iPhone SE الخاصة بك قبل إجراء عملية إعادة ضبط المصنع أو تحديث البرنامج الثابت، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بتوصيل الهاتف بشبكة Wi-Fi، ثم افتح تطبيق (الإعدادات).

اضغط على (اسمك) your name، ثم اختر (آي كلاود) iCloud.

قم بالتمرير للأسفل، ثم اضغط على خيار iCloud Backup.

اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي الآن) Back Up Now.

أولًا: كيفية إعادة ضبط المصنع لهاتف iPhone SE:

سيؤدي إجراء إعادة ضبط المصنع إلى محو جميع المعلومات من الهاتف، لذا يجب التأكد من حفظ نسخة احتياطية من بياناتك قبل البدء، وبمجرد الانتهاء من النسخ الاحتياطي لهاتفك، اتبع أي من الطرق التالية:

أولًا؛ إعادة ضبط المصنع لهاتف iPhone SE من الهاتف نفسه:

افتح تطبيق (الإعدادات) في الهاتف.

اضغط على خيار (عام) General، ثم اختر (إعادة تعيين) Reset.

اضغط على خيار (محو كل المحتوى والإعدادات) Erase All Content and Settings.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (محو الآن) Erase Now، ثم أدخل كلمة مرور الهاتف إذا طُلب من ذلك.

قد تستغرق عملية الحذف بعض الوقت، وبمجرد الانتهاء سيتم إعادة تشغيل الهاتف كهاتف جديد، حيث يمكنك إعادة تخصيصه من جديد.

ثانيًا؛ إعادة ضبط المصنع بواسطة الحاسوب:

إذا كنت تستخدم حاسوب ماك يعمل بإصدار نظام التشغيل Catalina 10.15 يجب عليك استخدام Finder، أما إذا كنت تستخدم حاسوب ماك يعمل بإصدار Mojave 10.14 أو إصدار أقدم، أو حاسوب يعمل بنظام التشغيل ويندوز فيجب عليك استخدام iTunes.

قم بتوصيل الهاتف بالحاسوب باستخدام كابل الشحن الخاص بك.

أدخل رمز مرور هاتفك إذا طُلب منك ذلك، أو انقر على خيار (الوثوق بهذا الحاسوب) Trust This Computer.

حدد هاتف iPhone SE الخاص بك عندما يظهر في شاشة الحاسوب.

اضغط على خيار (استعادة آيفون) Restore iPhone، ثم اضغط على استعادة مرة أخرى للتأكيد.

سيقوم الحاسوب بمسح بيانات الهاتف وإعادته إلى إعدادات المصنع وتثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS في الهاتف، وبمجرد الانتهاء سيتم إعادة تشغيل الهاتف، حيث يمكنك الآن ضبطه كأنه جهاز جديد.



ثالثًا؛ كيفية فرض إعادة تشغيل الهاتف:

إذا وجدت هاتف iPhone SE توقف فجاءة أو لا يستجيب للضغط على الشاشة، فيمكنك إعادة فرض تشغيله حتى يستجيب ويمكنك إعادة تعيينه، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

إذا كنت تستخدم الجيل الثاني من هاتف iPhone SE، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر رفع مستوى الصوت واتركه سريعًا.

اضغط على زر خفض مستوى الصوت واتركه سريعًا.

اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي، وعندما يظهر شعار آبل حرر الزر.

إذا كنت تستخدم الجيل الأول من هاتف iPhone SE، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر الشاشة الرئيسية.

عندما يظهر شعار آبل توقف عن الضغط على كلا الزرين





