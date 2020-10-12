كيف تكتشف المراجعات المزيفة للمنتجات في موقع أمازون؟

تُعتبر (مراجعات العملاء) Customer Reviews من العوامل الأساسية التي تلعب دورًا كبيرًا في اتخاذ الأشخاص قرار الشراء عند التسوق عبر الإنترنت، وسواء كنت عميلاً أو بائعًا في موقع أمازون فإن مراجعات المنتج لها أهمية قصوى.

بالنسبة للبائع؛ تساعد هذه المراجعات على تحسين ترتيب المنتجات، وبالنسبة للعميل؛ تساعد هذه المراجعات في اتخاذ قرار الشراء، ولكن ماذا لو كانت معظم المراجعات الموجودة على المنتج الذي تريد شرائه مزيفة؟

أظهر استطلاع رأي حديث شمل 1000 شخص أمريكي – يخططون لشراء بعض المنتجات خلال حدث (أمازون برايم داي) Amazon Prime Day القادم – أن نسبة 16% فقط من المشاركين واثقين جدًا من قدرتهم على اكتشاف المراجعات المزيفة للمنتجات في موقع أمازون.

في حين كانت نسبة 33% منهم واثقين إلى حد ما من قدرتهم على اكتشاف المراجعات المزيفة، بينما هناك نسبة 27% منهم لم يكونوا واثقين على الإطلاق من قدرتهم على اكتشاف المراجعات المزيفة واختيار المنتجات الجيدة.

لماذا هذا مهم؟ لأن نسبة 78% من الأشخاص المشاركين في هذا الاستطلاع أكدوا أن مراجعات المنتجات في موقع أمازون تلعب دورًا كبيرًا في اتخاذ قرار الشراء.

إليك كيفية اكتشاف المراجعات المزيفة للمنتجات في موقع أمازون:

إذا قررت الاستفادة من العروض والتخفيضات التي يقدمها موقع أمازون خلال حدث التسوق الخاص به (Prime Day) الذي سيُقام يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، فهناك بعض الأشياء التي يجب عليك البحث عنها؛ وكلها علامات تدل على وجود مراجعات مزيفة:

ترك الكثير من المراجعات الإيجابية في إطار زمني قصير، وغالبًا ما تستخدم كلمات وعبارات متشابهة.

الكثير من المراجعات تضم صور فوتوغرافية متطابقة أو متشابهة جدًا.

المحتوى القصير جدًا في المراجعات الإيجابية التي عادةً ما تكون من فئة 5 نجوم، لأنه بشكل عام عندما يكون شخص ما مسرورًا بما يكفي لترك تقييم 5 نجوم، فسيكون لديه الكثير من التفاصيل حول المنتج.

التعليقات إيجابية ولكن بدون تفاصيل حول الميزات، وسهولة الاستخدام، وغير ذلك.

استخدام الاسم الكامل للمنتج في الكثير من المراجعات، وهذا استخدام قد يكون من أجل تحسين الظهور في محركات البحث، وهذا يعني أن البائع هو من كتب هذه المراجعات، أو أشخاص تابعين له.



ظهور الكثير من المراجعات الإيجابية على المنتج في يوم إدراجه في الموقع، أو بعد ذلك بيوم أو يومين، حيث إن هذه الفترة ليست كافية لوصول المنتج للعميل وتجربته.

مراجعات متعددة باستخدام جمل متشابهة وإدراج الميزات نفسها.

كما يجب عليك في المراجعات ذات النجمة الواحدة، التحقق من أن مشكلة الشخص كانت مع المنتج نفسه، وليس مع خدمة العملاء أو لسبب آخر خاص به.

وبعد ذلك بالطبع يجب عليك أيضًا قراءة مراجعات العملاء حول المنتج في مواقع أخرى، بالإضافة إلى الاطلاع على مراجعات بعض المواقع المتخصصة للمنتج.

هناك أيضًا بعض الأدوات التي تساعدك على اكتشاف المراجعات المزيفة للمنتجات بسهولة، حيث تستخدم هذه الأدوات خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل اللغة المكتوبة بها المراجعات، وسجلات الشراء الخاصة بالمراجعين لتحديد المراجعات التي تكون مزيفة.

أداة Fakespot:

تقوم أداة (Fakespot) بتقييم مدى موثوقية صفحات المنتجات في مواقع التجارة الإلكترونية، مثل: أمازون، و Best Buy، و eBay، و Sephora، و Walmart. وذلك عن طريق فحص المراجعات وسجل الشراء الخاص بالمراجعين، وتحليل اللغة والمراجعات السابقة لتحديد المراجعات الحقيقة والمراجعات المزيفة.



ما عليك سوى نسخ عنوان URL الخاص بصفحة المنتج في الموقع الذي تريد الشراء منه، ولصقه في موقع Fakespot للتحقق منه، وبمجرد الانتهاء من الفحص؛ سيُظهر لك الموقع درجة تقييم تخبرك كون الصفحة تحتوي على مراجعات حقيقة وموثوق بها أم لا، حيث تبدأ درجة التقييم بحرف A الذي يشير إلى تصنيف ممتاز للمراجعات، وتنتهي بحرف F الذي يشير إلى وجود الكثير من المراجعات المزيفة في الصفحة.



كما تقوم الأداة بتصفية المراجعات التي تعتبر مزيفة من أجل إنشاء تصنيف أكثر موثوقية للمنتج. لن تخبرك الدرجة التي تظهر هل المنتج المعني جيد أم سيئ بالفعل، ولكنها ستتيح لك اتخاذ قرار أكثر استنارة بناءً على تحديد هل المراجعات مزيفة أم حقيقة.

الجدير بالذكر أن أداة (Fakespot) متاحة كإضافة لمتصفج جوجل كروم تتيح لك تحليل صفحات الويب الخاصة بالمنتجات بضغطة زر، كما أنها متاح كتطبيق للأجهزة المحمولة سواء العاملة بنظام أندرويد في متجر جوجل بلاي، أو نظام iOS في آب ستور.





