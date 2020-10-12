كورونا ينتقل عبر شاشات الهواتف لمدة 28 يومًا

تشير نتائج دراسة جديدة قام بها باحثون أستراليون إلى أن فيروس (SARS-Cov-2) المسؤول عن مرض فيروس كورونا يمكن أن يستمر لمدة شهر تقريبًا على الأسطح مثل، الزجاج الموجود على شاشات الهواتف والفولاذ المقاوم للصدأ والأوراق النقدية الورقية والبوليمرية إذا تم حفظها في درجة الحرارة والرطوبة المحيطة.

وقالت الدراسة، التي نُشرت في مجلة (Virology): إن فيروس (SARS-Cov-2) المسؤول عن مرض فيروس كورونا يظل معديًا على الأسطح مثل الأوراق النقدية وشاشات الهواتف والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة 28 يومًا.

ووفقًا لوكالة العلوم الوطنية الأسترالية، فإن فيروس (SARS-Cov-2) يمكن أن يعيش لفترة أطول بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

وأشارت الدراسة إلى أن الأجهزة المزودة بشاشة تعمل باللمس قد توفر مصدرًا محتملًا لنقل العدوى، ويجب تطهيرها بانتظام، خاصةً في البيئات المتعددة المستخدمين، وذلك لأن فيروس (SARS-Cov-2) يستمر في العيش على الزجاج والفينيل، وهي المواد الشائعة في شاشات الهواتف وواقي الشاشة.

وبينما أظهرت دراسات أخرى أن الورق العادي يحتوي على مسببات الأمراض أكثر من ورق البوليمر، فإن هذه البيانات توضح أن فيروس (SARS-CoV-2) يعيش عبر الورق العادي وورق البوليمر لمدة 28 يومًا على الأقل عند 20 درجة مئوية.

واقترحت دراسة سابقة أن فيروس (SARS-CoV-2) يمكن أن يعيش لبضعة أيام عبر الأوراق النقدية والزجاج، وما يصل إلى ستة أيام عبر البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ.

ووجد البحث الذي أجرته وكالة العلوم الوطنية الأسترالية (CSIRO) أن فيروس كورونا كان قويًا للغاية، حيث ظل حياً لمدة 28 يومًا على الأسطح الملساء، مثل الزجاج الموجود على شاشات الهواتف المحمولة والأوراق النقدية، عند الاحتفاظ بها عند 20 درجة مئوية.

ويعني ذلك أنه يجب الاستمرار في تنظيف الأجهزة التي تلمسها مع غسل اليدين بانتظام.

وتقترح شركة آبل طريقة لتعقيم أجهزتها، وهناك أدوات تطهير بالأشعة فوق البنفسجية للهواتف الذكية والمفاتيح، مثل (KeySmart CleanTray) أو (Monos CleanPod).

وتمثل هذه الدراسة الجديدة دعوة بالنسبة للشركات للتنبه وأخذ مسألة تعقيم الأجهزة على محمل الجد، ويُعد التنظيف المنتظم للمناطق التي يجري لمسها بشكل مكثف، مثل لوحات المفاتيح، فكرة مفيدة.





